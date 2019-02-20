同婚專法草案 挺同團體盼有婚姻自由平等保護

（中央社記者余曉涵台北20日電）行政院版的同性婚姻專法草案今天晚上出爐。挺同團體表示，對於名稱感到錯愕，但盼草案內容能有「婚姻自由，平等保護」的概念。

行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，會中定案草案名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」。

草案重點包括讓同志配偶有合法財產繼承、醫療權，能共同扶養血緣子女，同時也必須遵守單一配偶的相關權利義務。

挺同團體台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔受訪表示，對於草案名稱感到錯愕，因為台灣法律史上，從來沒有把大法官釋憲的文字放在法案名稱上過，但相信這是一個政治折衷的結果。

簡至潔說，由於目前沒有看到確定的法條文字，加上反同方常常扭曲大法官釋字第748號解釋，因此希望草案內容可以明確表達，保障的是「婚姻自由，平等保護 」，像是同性婚姻僅可收養有血緣關係的孩子，這部分是否有符合公眾利益，且為何要跟異性婚姻的規定不同，都是政府需要講清楚的地方。

婚姻平權大平台也發出聲明說，這3年來，同志社群與家庭們所爭取的，其實只不過是國家同等的尊重與對待，並不想破壞社會的和諧或造成更多的紛擾。接下來的3個月，將會是婚姻平權十分重要的一個階段，他們將會集結眾人之力，期待能爭取最大的社會支持。

婚姻平權大平台也期盼立法院中的委員，能夠理解同志家庭卑微的請求，通過能夠符合釋字748號的「婚姻自由平等保護」的法案，協助台灣社會走過公投期間對於家庭、朋友間的各種撕裂與傷害，同時保護台灣的憲政體制。（編輯：卞金峰）1080220