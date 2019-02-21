政院通過同婚專法草案 法務部盼各界體諒

（中央社記者劉世怡台北21日電）法務部今天表示，尊重各界對「司法院釋字第748號解釋施行法草案」有不同意見，盼不同意見者能彼此體諒，期待在最大公約數下完成立法，以落實同性二人婚姻自由的平等保護。

法務部發布新聞稿指出，行政院院會於今天審查通過法務部依司法院釋字第748號解釋意旨及公民投票結果擬具的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」。

法務部指出，司法院釋字第748號解釋於民國106年5月24日公布，已明白揭示相同性別二人也應享有婚姻自由的平等保護，並諭知有關機關應依解釋意旨完成法律的修正或制定。

另外，去1年11月24日通過全國性公民投票第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」，依公民投票法規定，行政院應於3個月內研擬相關法律，送交立法院審議。

因此，法務部擬定草案，相關重點包含，本草案的立法目的 (草案第1條)、 同性婚姻關係的定義(草案第2條)、年齡限制(草案第3條)、成立要件(草案第4條至第7條)、普通效力(草案第11條至第14條)、終止(草案第16條至第18條)及財產上效力(草案第15條)、當事人之一方得收養他方親生子女(草案第20條)、當事人間互負扶養義務(草案第22條)、當事人雙方互為繼承人(草案第23條)。

以及準用民法總則編、債編及民法以外其他法規關於配偶、夫妻、結婚或婚姻，及配偶或夫妻關係所生的規定(草案第24條)、明定當事人間爭議應適用的救濟處理程序(草案第25條)、 揭示宗教自由及其他自由權利不因本法而受影響(草案第26條)。

法務部強調，草案遵照釋字748號解釋意旨，並依公民投票結果，於民法婚姻規定之外，就相同性別二人所成立具有親密性及排他性的永久結合關係，賦予婚姻自由的平等保護。

各界對草案仍有不同意見，法務部均表尊重，並將於立法院審議時，尊重立法委員依照民意完成最後的立法。

法務部希望經過充分討論後，不同意見者能夠彼此體諒，互相尊重，不要因為這個議題而造成社會的不安，並期待在最大公約數下完成立法，以落實保障憲法第7條平等權及第22條婚姻自由。（編輯：張銘坤）1080221