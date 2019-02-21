內政部訂國土調查及監測辦法 遏止偷挖濫墾

（中央社記者余祥台北21日電）內政部今天通過訂定「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」，將來每5年至少辦理1次全國調查、每年也至少辦理2次土地監測，盼有效掌握國土利用及變化，遏止不當土地使用行為。

內政部自民國82年起即辦理「國土利用現況調查」，並自90年起利用衛星影像辦理「土地利用監測」作業，但過去這2項工作是基於行政業務需求，並非法定工作事項，導致因經費不足等情形，而有無法定期辦理、調查詳細程度不足等問題。

為改善此情形，內政部依國土計畫法授權訂定「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」，透過將這2項工作的法制化，建立持續辦理調查及監測機制，使後續辦理時間、範圍、方式、程序等具有穩定性及一致性。

內政部指出，這次通過的「國土利用現況調查辦法」，除延續現有調查作業方式外，將辦理範圍擴大至領海，且每5年至少辦理1次全國性調查，並納入智慧更新機制，針對變遷速度較快的人口集居區域，提高調查頻率。

至於這次通過的「土地利用監測辦法」，內政部指出，除將現行相關辦理機制均納入辦法規範，也明確訂定後續辦理時間，每年至少辦理2次，未來監測成果將持續辦理應用加值分析，包含建立自然海岸線變遷趨勢等，擴大辦理衛星監測作業效益。

內政部表示，「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」2項辦法，後續將配合國土計畫執行需要，適時訂定施行日期，盼透過衛星及高解析航遙測影像，協助國土規劃及管理，讓大面積濫墾濫伐或偷挖魚塭等不當土地利用情況現形。（編輯：王永志）1080221