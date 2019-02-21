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同婚者通姦無刑責可罰 法務部將檢視修法

最新更新：2019/02/21 17:36

（中央社記者劉世怡台北21日電）行政院會今天通過同婚草案，其中24條明定適用民法配偶或婚姻規定，法務部官員指出，同婚者仍有忠誠義務，若外遇、與他人通姦所涉刑責，將待草案實行後，進行後續檢視修法。

行政院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，並準用民法規定可繼承財產與收養有血緣的子女，訂5月24日施行，草案將送交立法院審議。

「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，第24條規定，民法總則編及債編關於配偶、夫妻、結婚或婚姻之規定，於第二條關係準用之。民法以外之其他法規關於配偶、夫妻、結婚或婚姻之規定，及配偶或夫妻關係所生之規定，於第二條關係準用之。但本法或其他法規另有規定者，不在此限。

因刑法239條規定，有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑；其相姦者亦同。恐怕造成同婚者外遇、與他人通姦無刑責，法務部官員指出，在罪刑法定原則下，行為時必須符合要件才能定罪，在草案的新制度上路前，各法規主管機關可以先行檢視是否有須修法的地方，畢竟之前法規是以異性婚為前提。

法務部次長陳明堂指出，同婚者一樣須遵守忠誠，雖然目前在刑法構罪認定上可能有問題，但後續法務部會檢視進行修法。（編輯：張銘坤）1080221

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