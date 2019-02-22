行政院同婚專法草案 挺同團體盼2條文修改

（中央社記者余曉涵台北22日電）行政院同婚專法草案出爐，婚姻平權大平台總召集人呂欣潔受訪表示，其中第20條及第24條的部分，應該要有修改，像是收養伴侶的親生子女部分，應該拿掉親生兩字。

行政院會通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施，草案後續將送立法院審議。

草案重點包括讓同性婚姻有合法財產繼承、醫療權，能收養血緣子女，也必須遵守單一配偶的相關權利義務。

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔今天受訪表示，整體來說整部草案不是很完美，但基本上已經是兼顧公投結果以及大法官釋憲748號。

呂欣潔也說，草案中的第20條「第二條關係之一方收養他方之親生子女時，準用民法關於收養之規定。」可能會造成現在已經利用單身收養的同志伴侶，未來即使結婚後，法律上也只能是單親家庭。

呂欣潔表示，最簡單的方式就是拿掉「親生」兩字，讓同志伴侶的權益不會受到影響。

除了第20條之外，呂欣潔指出第24條中的民法以外之其他法規關於配偶、夫妻、結婚或婚姻之規定，及配偶或夫妻關係所生之規定，於第二條關係準用之的部分，就傾向需要修正。

呂欣潔表示，由於跨國婚姻的規定需要雙方國家才會承認，因此可能會導致跨國戀愛的同志伴侶，仍然無法合法結婚。

不過要怎麼調整，呂欣潔說，目前有2種規劃，第1種是修改此條法律，第2種則是修改「涉外民事法律適用法」，讓異國戀的同志伴侶也可以順利結婚。（編輯：方沛清）1080222