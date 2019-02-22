精通多國語言 葉國興被封智多星

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北22日電）前新聞局長葉國興出任國安會副秘書長，有「智多星」稱號的他，抓問題精準、推理能力強，工作上是拚命三郎；與總統蔡英文10多年沒有單獨講過話，這次為台灣重返國安會。

葉國興是美國紐約大學比較法學碩士、美國哥倫比亞大學國際關係碩士「雙碩士」，曾任總統府國策顧問、國家安全會議諮詢委員、行政院秘書長、政務委員、新聞局長、台糖公司董事長、台灣綜合研究院國際暨戰略研究所研究員、政大國關中心助理研究等職務。

出身高雄旗津的葉國興過去是推銷員、賣過牙膏、內衣褲，也曾經是一個成功的建築商，更是政壇上的「語言天才」，精通英語、日語、法語、西班牙語及俄語等；他曾在立法院公開以流利的法語朗朗說明，讓在野黨立委個個看得目瞪口呆，啞口無言；葉國興到底會哪些國家語言曾引起立委好奇和關注。

葉國興在前總統李登輝任內，在好友、前國安會副秘書長張榮豐的推薦下，被延攬參與國安會的運作，從此步入政壇。

中華經濟研究院第一研究所研究員張榮豐說，自己已經遠離政治圈很久，「看到朋友跳火坑，只能祝福他」，畢竟，這個時刻會跳進去的人，「除了使命感之外，很難解釋」，馬上要進入選戰，再加上美中對抗的大形勢下，國安會是很艱苦的工作。

游錫堃擔任行政院長時，內閣團隊在葉國興加入後，戰力強化，原本不被看好在民進黨接班梯隊的游錫堃，短短3年的閣揆表現，即名列黨內四大接班天王，有人形容葉國興這個「金頭腦」功不可沒。

黨內有人稱讚葉國興是智多星，對於葉國興回鍋國安會擔任副秘書長，游錫堃表示，葉國興具有國安專業，留學美日、精通美日語，歷經前總統李登輝與陳水扁兩位總統，政務歷練豐富。

黨政人士表示，葉國興點子多、策略面與戰略面很精準、決斷力強，以行政院成立反恐辦公室為例，2001年美國911恐怖攻擊事件發生後舉世震驚，當時因應全球反恐行動，反恐辦公室到底要設在國安會還是行政院底下，政府內部多所爭論，後來葉國興接任行政院秘書長，二話不說，2004年底成立當時的名稱叫「行政院反恐怖行動管控辦公室」，屬任務編組，請來國安會專門委員郭臨伍擔任第一任的主任。

另一名黨政高層也說，葉國興為人很好相處，沒有官架子，過去也曾邀他出任好幾個公職都遭拒絕，其實，他大可不必回鍋國安會，讓他願意回鍋的理由只有一個就是兩岸局勢險峻，台灣的未來，才是葉國興念茲在茲的使命。

一名熟識總統蔡英文、葉國興的黨政人士以「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」形容，該人士說，他們兩人有10多年沒有單獨講過話，當年前總統陳水扁任內兩人為了小三通問題，曾經意見相左，葉國興願意重返國安會，只有一個理由為了台灣，因為「台灣」讓葉國興與蔡總統在同一張桌子開會繼續關心台灣。（編輯：王永志）1080222