國安會人事調整 葉國興回鍋掌副秘書長
（中央社記者溫貴香台北22日電）國家安全會議人事調整，總統蔡英文決定聘請前行政院長副院長施俊吉、國安會副秘書長陳俊麟出任國安會諮詢委員，國安會副秘書長由前行政院政務委員葉國興出任。
總統府發言人黃重諺晚間表示，因應美中經貿衝突、兩岸區域情勢及社會快速變遷的挑戰與有效因應，總統聘請施俊吉、陳俊麟出任國家安全會議諮詢委員，葉國興擔任國家安全會議副秘書長。
黃重諺表示，甫卸任行政院副院長的施俊吉不僅學養俱佳，政務歷練完整，過去歷任行政院副院長、政務委員、金管會主委與證交所董事長等職，對於國家財經情勢與整體發展，更有通盤的了解，實務經驗豐富。
黃重諺說，面對包括美中貿易衝突在內等國際經貿變局對台灣經濟可能的衝擊，總統希望能借重施俊吉豐富的知識與經驗，充分掌握美中貿易衝突下的各種可能挑戰，並提出有效因應策略。
他並說，考量國家安全是多面向的綜合事務，短中長期各項議題的風險機會並存，必須透過堅實的調查研究與分析，才能釐清優先順序，提出具體政策作為。
黃重諺表示，專長於分析研判社會趨勢與未來情勢，並長期襄贊中樞決策的陳俊麟，在國安事務的協調與危機處理上有相當專長。面對台灣社會內部快速變遷，外部威脅持續挑戰，期待借重陳俊麟的專業，在相關安全事務上給予總統最好協助。
此外，他也指出，葉國興學術背景橫跨法律、經濟、國際關係，並歷任國安會諮詢委員、行政院新聞局長與秘書長、總統府國策顧問等職務。不論在國家安全事務、政經議題的掌握，葉國興都有相當好的表現。
黃重諺說，面對中國利用開放社會各個薄弱環節，積極滲透並影響台灣民主運作，總統已經在今年元旦宣示要建立守護台灣安全的三道防護網。總統期許葉國興能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。
葉國興在前總統李登輝時期曾任國安會諮詢委員、前總統陳水扁執政時期曾任行政院秘書長、政務委員、新聞局長的葉國興出任，因此葉國興堪稱「回鍋」國安會，具台灣意識且精通多國的語言葉國興出任國安會副秘書長備受矚目。（編輯：林淑媛）1080222
- 生日：民國41年11月4日
- 學歷：
美國紐約大學比較法學碩士
美國哥倫比亞大學國際關係學碩士
日本早稻田大學政治經濟學科肄業
中興大學法律系畢
- 經歷：
台灣綜合研究院國際暨戰略研究所研究員
國安會諮詢委員
行政院新聞局長
行政院政務委員
行政院秘書長
總統府國策顧問
- 生日：民國44年8月10日
- 學歷：
台灣大學經濟學博士
東吳大學經濟學碩士
輔仁大學企管系畢
- 經歷：
中研院研究員
證交所董事長
公平會委員
金管會主委
行政院政務委員
行政院副院長
- 生日：民國54年7月24日
- 學歷：
清華大學社會學碩士
中興大學社會學系畢
- 經歷：
民進黨主席特助
民進黨青年部主任
民進黨選對會副執行長
台中縣府機要秘書
資策會董事
行政院研考會副主委
國安會副秘書長