表態選總統 張善政提科技興國訴求

（中央社記者王承中台北23日電）前行政院長張善政表態以無黨籍參選總統，他今天提出「科技興國、智慧治國、全民好生活」訴求，3月將成立善科基金會，希望利用科技工具，塑造溝通政策的平台。

張善政20日宣布準備以無黨籍投入2020總統大選，並將推動「數位國家」公投案，盼設立「數位創新委員會」或「數位創新署」。張善政今天下午出席「數位國家全民公投」會談前受訪表示，資訊界、科技界中已經有很多人在跟他接觸，希望後續如何幫忙。

根據「總統副總統選舉罷免法」規定，總統、副總統候選人，應經由政黨推薦或連署人連署，張善政以無黨籍參選，連署門檻為最近一次立委選舉選舉人總數1.5%以上，約為27、28萬人。

張善政表示，要當選總統，票數也不可能只有2、30萬票，連署只是提早面對選舉的挑戰，如果衝得過連署門檻， 就繼續往下走。

對於是否會接受擔任國民黨總統參選人的副手，張善政說，他現在沒有考慮當副手，他在乎的是做事的空間，而不是要用投票找下一個工作。

張善政表示，很多人都跟他說，台灣很多任總統都是法律背景，但狀況也沒有比較好，希望有理工科技背景的人擔任總統，以務實面對問題的態度主持國家。他現在想一個口號，就是「科技興國、智慧治國、全民好生活」。

張善政指出，如果順利，3月將成立善科基金會，希望利用科技工具、網路平台，塑造產官學、社會各界溝通政策的平台。過去候選人的政見都是找菁英關門做出來，缺乏社會參與的過程，未來基金會要建置集智台灣的平台，集眾人智慧，透過網路公開透明的程序，讓政見有社會參與。（編輯：王永志）1080223