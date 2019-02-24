蔡總統慰問犯罪被害人 強調政府嚴查酒駕

犯罪被害人保護協會24日在台中國家歌劇院舉辦感恩音樂會，總統蔡英文（圖）也到場為犯罪被害人加油打氣，她強調，政府一定會嚴查酒駕，避免憾事再度發生。中央社記者蘇木春攝 108年2月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）犯罪被害人保護協會今天在台中國家歌劇院舉辦感恩音樂會，會前總統蔡英文也到場為犯罪被害人加油打氣，她強調，降低酒駕是政府的責任，政府一定會嚴查酒駕，避免憾事再度發生。

音樂會邀請傳藝金曲獎得主李哲藝成立的「灣聲樂團」演出，藝人澎恰恰擔任導聆人，以14首樂曲並透過導聆，讓觀眾瞭解犯保協會成立緣由、犯罪被害人（馨生人）的需要與他們的勵志故事。

音樂會開始前，協會舉辦犯罪人保護協會成立20週年感恩記者會，多名曾受重傷的馨生人也乘坐輪椅到場參加，蔡總統逐一慰問馨生人，其中馨生人「立偉」與「致圻」也將自己的藝術創作贈送給蔡總統。

蔡總統致詞時表示，面對犯罪事件發生，除依法究責，犯罪被害人的困境及後續生活重建，更應該投注資源與關心，被害人保護協會從草創至今20年來，得到各界專家的挹注，及志工無私奉獻，提供被害人家屬法律與經濟上的幫助，她要特別感謝協會的努力。

政府方面，蔡總統說，已召開的司法改革國是會議，針對犯罪被害人保護政策、保護網的建構，還有專業人力養成都做了很多決議，司法院跟法務部也已提出刑事訴訟法修正草案，增列被害人保護措施，希望讓被害人在司法過程中，盡量不再受到二次傷害，也同時要增強在訴訟程序上的參與權益。

蔡總統指出，警察單位也增設犯罪被害人保護官，讓被害人和家屬在第一時間，就可以得到充分資訊與協助，可以不用懷著恐懼，獨自面對訴訟。

今天在場還有多名因酒駕肇事身受重傷的被害人及家屬，蔡總統強調，降低酒駕是政府的責任，法務部已著手修法，政府一定會嚴查酒駕，避免憾事再度發生。（編輯：陳俊碩）1080224