藍質疑中選會主委人事 綠：李進勇適才適所

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、余祥台北25日電）行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委。民進黨團幹事長管碧玲今天說，李進勇是具行政經驗的法學專家，適才適所；國民黨團總召江啟臣說，違背超然中立精神，看不出有選務專長。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今天表示，行政院提名前雲林縣長李進勇為中央選舉委員會主委，將函送立法院審查。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲向中央社記者表示，過去民進黨政府任用中選會委員、主委，都是以法學專業來思考，但缺乏行政經驗，去年九合一選舉就出重大差錯；李進勇是法學專家，過去是執業律師、曾任法務部次長，有豐富行政歷練，適才適所。李進勇敗選不是因為能力差，是大環境使然，「用敗選內閣來看，是錯誤的。」

管碧玲說，中選會委員絕大多數都沒有政黨色彩，若要說因李進勇是民進黨籍，就會影響中選會決議，「這是說不通的」；有行政歷練很自然會有政治色彩，且整個社會幾乎是全民監督，若李進勇有行政不公，「媒體、名嘴不會饒過他」。

民進黨內政委員會立委李俊俋表示，李進勇是合適的人選，因為有豐富的選舉經驗，對實務運作很了解，且有法律專長，能避免過去中選會主委是學者，跟不上實務腳步的狀況；不管派誰擔任中選會主委，國民黨都會杯葛到底，李進勇的個性不是會引起爭議的人，這樣的提名是合理的。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，李進勇在地方政府待過，也辦過選務，未來公投連署電子化等，都是滿重要的課題，若李進勇著重在制度上改革，是證明自己超越黨派的做法。

國民黨發言人洪孟楷表示，中選會是辦理選務的公正獨立機關，如今換來立場鮮明，政治性格強烈的李進勇，民進黨所圖為何，難保不會再發生偏差、偏袒、違反行政中立之事，民進黨政府的這種政治任命，非常不恰當。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，中選會是超然獨立的選務單位，在主委人選上應從超然、客觀的方向去尋找，不應該找一個有過重政黨色彩的政治人物擔任，這在觀感上就已違背超然中立精神；此外，也看不出李進勇有何選務專長，這樣的人選，是不符合外界期待，只會讓外界感覺，在為落選的人找位置。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔也質疑此人事讓2020選舉更充滿不確定感，是否重演選務亂象令人擔憂。（編輯：謝佳珍）1080225