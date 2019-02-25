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外交部：韓國瑜未提協助安排拜會馬星政要需求

最新更新：2019/02/25 22:39

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）高雄市長韓國瑜出訪馬星，外交部遭批沒有協助安排拜會，外交部今天表示，高雄市政府僅提出協助機場禮遇通關，及邀請駐處派員參加訪問團舉辦的農產推廣促銷活動，並未提及安排拜會馬星政要的需求。

媒體報導，昨天抵達大馬的韓國瑜先是無法順利與馬國農業部長、吉隆坡市長會面，連原定今早與數名當地國會議員進行的早餐交流會也臨時取消。

台北市議員游淑慧也在臉書發文表示，台灣的政治人物出訪能見到什麼層級的外國政要，不只靠政治人物自己的能力，更重要的是外館「夠不夠力」？「有沒有出力」？

對此，外交部晚間澄清表示，自12日媒體報導韓國瑜將率團訪問東南亞推動農產品拓銷與交流後，外交部即於當日主動聯繫高雄市政府農業局表達願意協助之意。

外交部指出，高雄市政府於13日正式致函外交部，具體要求協助事項僅包括機場禮遇通關，並邀請駐馬來西亞代表處、駐新加坡代表處派員出席高雄市訪問團舉辦的農產推廣促銷活動等，完全未提及安排拜會馬星兩國政要的需求。之後雖經外交部與駐處多次聯繫，仍然維持原來請求協助的事項。

外交部強調，完全依照高雄市政府所請，電請駐馬來西亞、駐新加坡代表處提供相關協助；駐馬處協助事項與接待規格均為妥適，並符合高雄市訪問團的任務需要。韓國瑜在25日一項簽約儀式致詞時，也曾公開感謝駐馬來西亞代表處的協助。

外交部進一步說，游淑慧在不了解相關情況下，質疑外交部的能力與努力，不僅完全背離事實，更抹殺外交團隊的努力，對外交人員亦非公允；外交部對此完全無法接受。（編輯：林淑媛）1080225

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