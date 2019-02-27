二二八前夕 促轉會總計撤銷3831人有罪判決

（中央社記者游凱翔台北27日電）今年是二二八事件72週年，行政院促進轉型正義委員會今天公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，共有1056人。促轉會指出，截至目前，已辦理3831人有罪判決撤銷作業。

二二八事件72週年前夕，促轉會下午在官方網站公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，名單共有1056人；其中70人是二二八事件紀念基金會提供賠償名單辦理公告撤銷。

促轉會在臉書粉絲團「促進轉型正義委員會」表示，威權統治時期，有許多民眾僅經過潦草、迅速且不嚴謹的審判程序，就遭到極端的嚴刑峻法處罰，因此失去自由甚至失去生命。即使倖免一死，也必須終其一生背負罪名，忍受外界異樣眼光，使得家屬、摯友遭到波及。

因此，為了讓當事人獲得平反，立法院透過立法通過促轉條例，以「立法撤銷判決」的方式，讓不法判決不再存在。

針對立法撤銷判決的原因，促轉會指出，過去僅著重在賠償、補償，但受難者的刑事有罪判決、前科紀錄仍存在，為了徹底平復，促轉條例參考德國立法的例子，明定在符合法定條件下，以立法撤銷威權統治時期的司法不法判決，並塗銷保存在各機關前科紀錄，讓當事人不用再背負跟著他們大半生的罪名。

促轉會最後表示，截至目前為止，已公告的刑事有罪判決撤銷名單上總共3831人，名單、決定書都可以在促轉會官方網站（https://goo.gl/mXCv79）查詢；促轉會25日也指出，截至目前共辦理3批刑事有罪判決撤銷公告作業，並請相關機關協助辦理前科紀錄塗銷作業。（編輯：林興盟）1080227