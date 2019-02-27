蘇貞昌視察東港漁市場 允漁民彈性工時

行政院長蘇貞昌（前右3）27日到屏東東港漁市場視察，並宣布漁業適用彈性工時的政策。（行政院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年2月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）行政院長蘇貞昌今天到屏東東港漁市場視察卸魚不落地，並宣布漁業適用彈性工時的政策。

蘇貞昌表示，工時計算是漁民最關心的問題，他請行政院秘書長、農委會與勞動部研議後，向全國漁民宣布，漁船船員納入「勞動基準法」第84條之1的特殊工作者，適用彈性工時，未來得由勞雇雙方依實務訂定工時與休例假，以符合漁業實際需求。

蘇貞昌並指出，東港漁港建港60年，目前的問題在於深度不夠，大船出入不便，他已允諾將港口挖深，讓大船可出入，請相關部會設計、發包及施工，儘速妥善執行東港漁港改善工程，使更多船隻可停靠漁港且更安全，貨物出入更方便。

蘇貞昌表示，總統蔡英文極為關心漁民與漁港，再三指示要解決漁民的需要，去年行政院核定「東港鹽埔漁港計畫」，將挹注新台幣1.4億元，並推動魚貨不落地政策，以符合歐盟標準，希望提升鹽埔漁港水準，改善漁民生計，使屏東有更好的發展。

農委會表示，為確保魚貨品質衛生，民國106年6月訂頒「輸銷歐盟漁獲物魚市場及卸魚場衛生管理作業要點」，要求人車管制、魚貨不落地等規範，其中在東港已投入3200萬元。

農委會說，規劃今年在東港新建國內首座低溫HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point/危害分析重要管制點）櫻花蝦拍賣場；明年更規劃改善東港生鮮魚市場，以符合HACCP市場標準。（編輯：吳佳穎）1080227