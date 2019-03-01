民進黨發言人群 未經特訓原汁原味直接上線

民進黨4位新任發言人已正式上線，包括李明俐（左起）、李晏榕、李問與周江杰。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨4位新任發言人已正式上線，外界好奇，政治素人出任政黨發言人，是否需要特別訓練；民進黨新聞部主任丁允恭說，沒有刻意訓練，就是要呈現他們來自民間的樣貌。

民進黨4位新任發言人包括，出身高雄偏藍社區的政治素人李明俐、前黨產會委員李晏榕、民進黨公關處副主任李問、民進黨客家部主任周江杰。

丁允恭說，民進黨發言人群是打「團體戰」，每天的輿情回應，是由發言人群、新聞部、政策會、網路部等幕僚單位開會腦力激盪。

雖然新任發言人政治歷練不多，不過，丁允恭說，他們的台風都算穩健，民進黨秘書長羅文嘉也希望他們呈現來自民間的真實面貌，黨中央沒有刻意訓練他們，而是要求他們忠實呈現黨的立場、忠實解讀政策，並且清楚、準確說明，讓民眾了解。

民進黨農曆年後發布主管人事時，到場「觀摩」的李明俐，被羅文嘉提前「突襲」發布。臨時被推到鎂光燈前，李明俐雖是政治素人，但面對鏡頭，她態度從容。

李明俐大學時學的是翻譯，當時就接受很多口語訓練；她曾有10年的英文教學工作，與各年齡層學生溝通；先前從事的文化相關工作，也是負責對公眾說話、跟媒體接觸。

李明俐透露，羅文嘉希望他們用一般與民間溝通的方式，做好發言人的角色，為了接地氣，羅文嘉希望她保有原來的特質；她說，自己對發言人角色的期許，就是「要把話說清楚」，她會朝這個目標去前進。

另一位發言人李晏榕，則是律師出身，講話節奏快、邏輯清晰。

李晏榕說，羅文嘉給他們很大的空間，每個發言人的特色不一樣，他們可以自由發揮個人風格，但發言人角色最重要的是把黨的想法、立場與向社會大眾精準傳達，用大家可以理解方式表達。（編輯：王永志）1080301