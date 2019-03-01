黃雅楸接宜陽軍艦 海軍第2位一級艦女艦長

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）海軍上校黃雅楸日前接任海軍宜陽軍艦艦長，成為國軍第2位一級艦的女艦長。黃雅楸說，這是一項具有高度挑戰的職務，在輔導上她會用媽媽立場，但也會嚴謹教導、執行戰訓本務，以維持部隊戰力。

海軍司令部表示，海軍168艦隊艦隊長張獻瑞少將日前主持宜陽軍艦原、新任艦長交接布達典禮，由原任艦長蘇建章上校交接給新任艦長黃雅楸。

海軍司令部指出，黃雅楸除了有女性的細心，執行任務時也和男性一樣剽悍勇猛。

黃雅楸表示，擔任宜陽軍艦艦長，是長官的肯定與榮耀，更是一項具有高度挑戰的職務。身為領導者，一定要帶給對部隊正面的態度，讓他們勇於面對及解決問題；做為一位女性幹部，在輔導上她會用媽媽立場，但在教導、執行戰訓本務時，仍會有嚴謹的一面，讓部隊維持戰力。

黃雅楸過去曾先後歷練該型艦兵器長、艦務長及副艦長等職務。她說，與該型艦士官幹部超過10年的情誼，是領導統御上的優勢；未來擔任宜陽軍艦艦長期間，將擔任全艦官兵的後盾，並秉持歷屆艦長務實作風，「與官兵生活、工作、學習和戰鬥在一起」。

目前擔任武昌軍艦艦長的黃淑卿上校是國軍首位女性一級艦艦長。（編輯：林孟汝）1080301