面對立委補選口水 柯呈枋：不如拚經濟

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）國民黨彰化縣第一選區立委補選參選人柯呈枋近日被指擔任台中市政府參事又到彰化選立委，柯呈枋今天再度回應說，堅持乾淨選舉，希望對手與其噴口水，不如一起拚經濟。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留彰化縣第一選區立委席次16日將投票補選，參選人有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂。彰化縣第一選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。

福興鄉福秀宮今天舉辦「好彩頭拔蘿蔔挖元寶」活動，柯呈枋按節奏衝刺，繼續深入基層拜票，並前往會場與民眾拔蘿蔔同樂，對於被指擔任台中市政府參事等紛擾，柯呈枋受訪時說，堅持乾淨選舉，希望對手與其因選情告急就亂噴口水、混淆視聽，不如一起拚經濟。

柯呈枋表示，福秀宮供奉的土地公是農村守護神，今天很高興一起到場吃雞酒、拔蘿蔔，祝福鄉親財源廣進、生意興隆、闔家平安，也拜託鄉親投票日當天支持柯呈枋，讓他有機會進入立法院，成為彰化縣長王惠美助力，中央與地方合作，解決彰化鄉親問題與需求。

國民黨立法院黨團總召江啟臣昨天為柯呈枋輔選透露，與柯呈枋總部積極爭取，盼高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜合體助選，對此，柯呈枋說，這是鄉親共同期待，目前積極規劃與協調3名市長時間，若有好消息會第一時間向鄉親報告。（編輯：翁翠萍）1080303