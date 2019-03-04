是否跟柯文哲合作 張善政：現在自己努力

（中央社記者王承中台北4日電）針對是否與台北市長柯文哲合作參選總統，前行政院長張善政表示，目前自己努力，等下半年再談這問題比較適當，現在沒空間談，因為柯若出來選，國民黨搞不好會把高雄市長韓國瑜拱出來。

有意參選2020總統大選的張善政今天接受網路平台專訪，對於是否會跟國民黨或柯文哲合作，張善政表示，目前這階段就是自己努力，等今年下半年再來談這個問題比較適當，現在沒有空間談。他也說，如果柯文哲要出來選，國民黨搞不好就把高雄市長韓國瑜拱出來，這都很難講。

張善政指出，若當選後最迫切要解決的三件事，分別是兩岸僵局、年輕人低薪以及產業發展競爭力不夠。他說，尊重九二共識過去的貢獻，但未來應該有新的名詞，讓台灣不要再對立，他已提出「憲法一中，台灣優先」，國民兩黨都不應該否認，在這基礎下跟對岸打交道。

張善政指出，年輕人低薪跟產業缺乏競爭力是綁在一起，產業利潤差就無法給年輕人好的薪水，這是「雞生蛋、蛋生雞」的問題。要用新的科技，如大數據、人工智慧、區塊鏈等，給企業質變的力量，可以擺脫過去沒有競爭力的魔咒，進而給予年輕人薪資成長的機會。

對於能源政策，張善政表示，他也支持有安全為前提的核能，台灣在蔡政府執政的氛圍下，拚命燒煤、建天然氣電廠，其實不會缺電，只是台灣空氣會變髒、電價會變高，以及天然氣來源有風險，現在是面對髒空氣跟可能出現的核安問題要怎麼選擇，這是風險控管的問題，民眾要想清楚。

對於何時正式宣布參選，張善政表示，現在就差一場記者會，但他不太想用找人站台等傳統方式，目前還在想有什麼特別的方式；而在副手人選上，他說，這陣子一直在想什麼樣的人可以跟他互補，他是理工背景，看是不是找比較軟性、甚至女性的人選，但目前還沒有答案。（編輯：張均懋）1080304