立委補選催票　民進黨6日推首支競選廣告

（中央社記者葉素萍台北5日電）新北市第3選區等4席立委補選16日投票，由於補選投票率相對較低，民進黨中央明天將推出首支CF廣告，希望透過整體性的宣傳，讓支持者重視補選，動員支持者出來投票。

新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣等4席立委補選，16日投票。

民進黨在金門未提名人選；新北市第3選區提名的余天具有全國性知名度，對上國民黨提名的鄭世維。民進黨內幹部指出，目前內部掌握的最新選情，余天仍是領先，但有被拉近的危險，這區必須固守。

至於台南市第2選區，民進黨徵召的郭國文與脫離民進黨參選的陳筱諭、國民黨提名的謝龍介戰況激烈。民進黨內要角包括總統蔡英文、前行政院長賴清德都強力輔選；賴清德即使扭傷了腳，輔選行程仍照走。

黨內幹部說，陳筱諭前陣子操作派系、徵召不公、特赦陳水扁等議題，民進黨上至黨主席、下至地方幹部，都努力排除困難、化解誤會，希望讓不利的因素化為有利。

蔡總統1日到台南會見前總統陳水扁母親「扁媽」陳李慎，隔天扁媽臨時缺席陳筱諭競選總部成立行程。黨內幹部指出，過程中，黨主席卓榮泰花了不少心思，化解不利的因素。

多家媒體民調顯示，郭國文落後謝龍介。不過，民進黨內幹部說，內部掌握的數字顯示，仍在誤差範圍內，陳筱諭讓綠營選票分裂，的確讓郭國文選情吃力，但郭國文與陳筱諭的選票合起來是贏過謝龍介，如何讓綠營支持者自動棄保，選票回流郭國文，是選舉最後階段的重點。

至於彰化縣第1選區的黃振彥，包括蔡總統、卓榮泰、前行政院長游錫堃、新竹市長林智堅等人都積極赴彰化拉抬。

由於補選投票率相對較低，民進黨中央明天將推出首支CF廣告，希望透過整體性的宣傳，讓支持者重視補選，動員支持者出來投票。（編輯：謝佳珍）1080305