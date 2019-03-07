聲援西藏抗暴60週年遊行 羅文嘉：歡迎達賴來台

（中央社記者陳俊華台北7日電）藏人團體與民進黨、時代力量等各政黨代表今天舉行310西藏抗暴日60週年大遊行前記者會。民進黨秘書長羅文嘉說，和平協議不會換來和平，換來的是屠殺與鎮壓，他也歡迎達賴喇嘛來台。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁與時代力量立委、台灣國會西藏連線會長林昶佐，及民進黨秘書長羅文嘉、民進黨立委鄭運鵬、林靜儀、民進黨籍台北市議員吳沛憶、時代力量秘書長陳孟秀、時代力量台北市議員林穎孟、林亮君，及社會民主黨籍台北市議員苗博雅等各政黨代表，上午在立法院外舉行310西藏抗暴日60週年遊行行前記者會。

札西慈仁表示，感謝各政黨共同支持西藏議題，他是流亡的藏人，從沒去過自己的國家，西元1949年中共入侵西藏後，1951年西藏政府被迫與中共簽訂「十七點和平協議」，但不到10年達賴喇嘛與8萬藏人已經流亡印度；台灣若要跟中共有任何談判要非常小心，不能忘記西藏的歷史。

林昶佐說，310西藏抗暴日活動已經辦了10多年，許多民間朋友已經站出來，在政界也已經串連跨黨派朋友一起出來，抗暴60週年會是近年來願意為西藏發聲的最強大陣容；期待達賴喇嘛盡快來訪台灣，不管是為了弘法、為了文化，還是為了與支持者站在一起。

羅文嘉表示，當台灣同樣面對來自中國的威脅時，希望全世界人民對台灣表達支持，如何能不對圖博表達支持。自由、人權是普世價值，沒有模糊空間；誠摯希望國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜清楚表達，在民主跟獨裁、人權跟集權之間會站在哪一邊。

羅文嘉也說，中共政權在新疆蓋了大量再教育集中營，把無以數計的維吾爾族人關到集中營，這跟二戰時納粹的做法有什麼兩樣，文化斷根、思想改造比當年西藏面臨的鎮壓更可怕，對任何獨裁政權不要存有任何幻想，「和平協議不會換來和平，換來是屠殺與鎮壓」；歡迎達賴喇嘛能夠來台灣，「他有權利自由到任何他想要去的地方，甚至回到他的故鄉」。（編輯：趙蔚蘭）1080307