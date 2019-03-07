駐土耳其代表投書：台灣絕不接受一國兩制

（中央社記者何宏儒安卡拉7日專電）駐土耳其代表鄭泰祥投書土耳其戰略雜誌指出，台灣人民絕對不會放棄對自由、主權及民主的堅持，堅決反對並且不會接受所謂「一國兩制」。

3月號土耳其戰略評論月刊「新聞時事」（Haber Ajanda）刊登鄭泰祥一篇主題為「民主與自由的台灣絕不接受一國兩制」投書指出，台灣與土耳其、美國及歐洲國家都是民主國家，民主與自由是台灣與土耳其的共同價值，並強調2300萬台灣人民堅決反對並且不會接受所謂「一國兩制」。

中國國家主席習近平1月2日出席「告台灣同胞書」40週年紀念會時發表對台談話，欲以「一中原則」及對香港採行的「一國兩制」強加於台灣人民。習近平一方面主張和平統一，並威脅不放棄對台動武。

鄭泰祥在投書中列舉中共企圖持續以銳實力打壓台灣的實例，包括2018年起脅迫包含土耳其航空在內的全球航空公司，要求於官網將「台灣」改標示為「台灣，中國」；利誘薩爾瓦多、巴拿馬等友邦對台斷交；製造假新聞影響台灣地方選舉等。

投書內容提到，近年來中國不斷擴張軍力，對區域國家及全球均造成威脅，中國並以海空兵力繞行台灣等方式進行威嚇，是典型破壞現狀的麻煩製造者，已違反「聯合國憲章」應以和平方式解決國際爭端的原則。

他表示，100萬無辜維吾爾人被中國強行關押於「再教育營」，2014年追求民主的香港人民集會訴求遭強力打壓，這都使台灣人民再次確認絕對無法接受「一國兩制」。台灣與全球多數國家共享民主、自由、人權、信仰宗教自由等普世價值，中國則施行專制，一再迫害人權、信仰宗教等自由，嚴重違反「世界人權宣言」。

投書內容指出：「台灣人民絕對不會放棄對自由、主權及民主的堅持，中國政府應該正視中華民國（台灣）的存在，並尊重台灣人民所捍衛的民主制度。強迫台灣人民低頭不是解決兩岸關係的良方，唯有秉持平等原則才能以和平的方式取得共識。」

投書提到，台灣歷經民主化過程，有民選總統和國會，有自己的軍隊及獨立自主外交，享充分媒體自由，並發行貨幣、護照和簽證。台灣有17個邦交國，並與眾多友好國家發展永續經貿及文化關係，也是世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）等國際組織會員國，絕非中國的一部分。

鄭泰祥指出，作為國際社會負責任一員及重要利益關係者，台灣政府願意參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等附屬於聯合國的功能性國際組織，「這是台灣人民的基本權利」。

他強調，特別是台灣參與世界衛生大會對於全球共同對抗大型傳染病而言相當重要，美國、日本等國已公開支持台灣，期盼其他國家也能支持。（編輯：周永捷）1080307