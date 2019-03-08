鄭文燦訪哥大 分享桃園參與式預算經驗

桃園市長鄭文燦（右）擔任紐約哥倫比亞大學客座教授，在紐約州參議員劉醇逸（左）教授的「政府預算和財務管理」課程演講，分享桃園實施參與式預算的經驗。（桃園市政府提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 108年3月8日

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）桃園市長鄭文燦今天擔任紐約哥倫比亞大學客座教授，在台裔紐約州參議員劉醇逸教授的「政府預算和財務管理」課程演講，分享桃園參與式預算的經驗，並與黎安友等學者交流。

根據桃園市政府新聞稿，鄭文燦演講表示，桃園有221萬人口，平均年齡38歲，是全台最年輕的城市，市政府致力實踐透明政府、增進公民參與，從2017年起推動參與式預算，讓市民了解部分預算數字背後意義，自己決定使用方式。

鄭文燦指出，桃園市政府參與式預算主要包括社區改造、社福計畫、青年創業、商圈改造、生活環境改造及外籍移工友善政策，截至目前，已有2萬8000多人參與，超過50項提案運用參與式預算模式決定用途，總經費逾9500萬元。

鄭文燦以「菱潭街再造計畫」和「東南亞移工休閒育樂活動參與式預算」為例，說明參與式預算特色和關鍵。

他指出，參與式預算關鍵步驟是事前訓練和舉辦教學工作坊，先讓各年齡層市民都了解預算運作，再參與預算方案規劃及投票，才能確保參與效度和公民參與精神的並存。

鄭文燦提到，桃園移工參與式預算進行程序中，最特別的是讓大家以各自母語討論，最終票選結果包括舉辦泰拳、籃球、排球和室內足球賽，獲得熱烈迴響，這項計畫也獲國際參與式民主觀察組織（IOPD）「公民參與最佳實踐獎」肯定。

鄭文燦課後在哥大與前美國國務院亞太副助理國務卿柯慶生（Thomas Christensen）、前哥大東亞研究所主任黎安友（Andrew Nathan）等學者專家交流，並和哥大台灣留學生餐敘，暢談桃園托育政策、老人照顧措施等城市治理經驗。（編輯：高照芬）1080308