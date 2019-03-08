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海巡公海護漁啟航 陳國恩慰勉執勤辛勞

最新更新：2019/03/08 15:36
海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船8日中午自高雄港啟航，執行今年第一航次中西太平洋公海護漁任務，為期60天。（海巡署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年3月8日
海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船8日中午自高雄港啟航，執行今年第一航次中西太平洋公海護漁任務，為期60天。（海巡署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年3月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船今天中午自高雄港啟航，執行今年第一航次中西太平洋公海護漁任務，為期60天，海巡署長陳國恩南下慰勉執勤人員辛勞。

陳國恩登艦對巡護船同仁執行遠洋任務的犧牲奉獻表示肯定與感謝，並慰勉執勤人員辛勞。

艦隊分署今年規劃3航次、180日的公海遠洋巡護任務，這次「巡護七號」船除配置基本海巡人員外，另搭載漁業署漁業檢查員2員共勤，希望以各自專業性，發揮公海巡護最大效能。

東港籍「穩鵬號」漁船2月20日於印度洋海域發生喋血案，海巡署艦隊分署派遣「巡護八號」緊急出勤，疾馳約4000浬赴該海域處理，正押解犯嫌返國途中；「巡護七號」今天接續啟航執行今年度第一航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，為期兩個月，航程遠約1萬浬。

海巡署落實執行聯合國海洋法公約及「中西太平洋漁業委員會」相關保育規定，善盡國際漁業管理責任，並依照漁業署提供漁汛資訊及漁船作業分布，於漁船作業熱區進行巡弋，確保漁民及漁船公海作業安全。（編輯：翁翠萍）1080308

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船執行今年第一航次中西太平洋公海護漁任務，8日中午正式啟航，署長陳國恩（前右）到場慰勉執勤人員辛勞。（海巡署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年3月8日
海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船執行今年第一航次中西太平洋公海護漁任務，8日中午正式啟航，署長陳國恩（前右）到場慰勉執勤人員辛勞。（海巡署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年3月8日
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