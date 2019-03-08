柯呈枋拚彰化立委補選 昔受助創業婦女今力挺

國民黨籍彰化縣立委補選候選人柯呈枋（左3）曾任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，多名當時接受輔導創業的婦女8日來到彰化，力挺柯呈枋。（柯呈枋競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年3月8日

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）一群曾受國民黨籍彰化縣立委補選候選人柯呈枋幫助的創業婦女，於今天婦女節到柯的競選總部，感恩時任勞發署雲嘉南分署長的柯呈枋輔導與協助，如今換她們站出來力挺柯呈枋。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留彰化縣第一選區立法委員席次16日將投票補選，參選人有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂。彰化縣第一選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。

一群來自雲林、嘉義、台南的創業婦女今天來到彰化縣和美鎮柯呈枋競選總部，向曾任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋致謝輔導創業，其中新住民胡莉、阮理厚更曾獲微型創業楷模，她們感恩柯呈枋當時的協助與照顧，表示今天換她們站出來力挺柯呈枋。

柯呈枋說，創業不易，新住民婦女同胞創業遇到的困難更多，勞動部有微型創業鳳凰貸款可協助，但除資金問題，還有很多困難需一一克服，佩服這些「職場上的花木蘭」勇於挑戰異鄉環境，為自己創造精彩人生。

胡莉說，當時她設展、設攤，柯呈枋與雲嘉南分署人員總會關心是否需協助，讓她非常感激「有被想到」，柯呈枋是很為人著想、很認真的公務員，一定要支持；阮理厚表示，柯呈枋很熱心盡力幫助求援的人，但非常低調，認識久了，就知道柯呈枋不會做表面工夫。

黃振彥競選團隊則發布訊息表示，明天上午10時成立線西鄉後援會，頂著成功舉辦台灣燈會高人氣的屏東縣長潘孟安將到場力挺黃振彥，並與黨主席卓榮泰等人先到鹿港龍山寺參拜，再透過網路直播與彰化鄉親分享規劃及辦理台灣燈會的成功經驗。

紀慶堂競選團隊今天表示，須具體改善、升級彰化縣產業，提升民眾經濟力以利留鄉彰化，而不是讓人口外流台中、台北發展，青年在地就業最重要。（編輯：翁翠萍）1080308