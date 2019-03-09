總統盛讚雲林人團結傑出 興華國小師生優秀

總統蔡英文（前右）、內政部長徐國勇（前左）9日到新北市參加雲林同鄉總會第9屆第5次理監事會暨108年春酒聯誼餐會，一同進行團拜並比讚合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）蔡總統今天參加中華民國雲林同鄉總會團拜，推崇雲林人向心力強，團結對外。她讚許興華國小師生的傑出表現，除關心經濟發展與環保議題，參訪總統官邸也公投展現民主素養。

總統蔡英文今天中午參加總會新春團拜，讚許雲林出外人在各行各業都有傑出人才，很有影響力。蔡總統當場詢問「有沒有住在麥寮的舉手」，不少麥寮鄉親呼應。

總統表示，她對麥寮印象深刻，麥寮興華國小的學童也很優秀，「我要跟麥寮人恭喜。」

雲林麥寮興華國小師生團隊參加公視「小導演大夢想工作坊」拍攝動畫「糖果工廠的秘密」，去年在「韓國釜山國際兒童暨青少年影展」獲15歲競賽單元首獎及觀眾票選獎。

「糖果工廠的秘密」以雲林在地花生、西瓜和熊為故事主角，描述經濟工業發展下，人與土地和環境的關係，以拍攝6000多張照片串接成動畫，呈現台灣環境議題。

蔡總統今年2月曾親自參訪興華國小，她今天在致詞時表示，麥寮鄉興華國小全校僅有45名學生，但卻以反思家鄉環境議題的動畫片，在韓國國際兒童影展獲得首獎。她並闡述影片的內容，主題圍繞環境保護跟經濟發展。

蔡總統說，她邀請興華國小學童到台北參訪，不管是到總統府或是總統官邸，她都會非常開心接待。最後決定要公投，結果要參訪總統府的得票與官邸的得票，有遠遠的差距，最後票選結果學生決定要參訪官邸。

總統表示，大家以民主素養表達意見，「我真的很高興，感到很可愛。」大家不要小看民主的素養。

隨後，總統話鋒一轉提到，去年選舉民主進步黨因為做的不好，選舉結果不佳。民進黨深刻反省，重新準備出發，希望大家一齊支持打拚，為台灣做更多事情。

總統說，外界的訊息有很多是假消息，可以加入她的Line社群，隨時傳達正確訊息。

前環保署長李應元、內政部長徐國勇、新北市立法委員吳琪銘等人，也應邀參加團拜，並和總統一起拱手互相祝福風調雨順、國泰民安，並與理監事等人合影。總統說，吳琪銘是深耕基層的雲林人典範。

離去時，對媒體詢問日本政府發言人菅義偉及外務大臣河野太郎的台日安保對話議題，總統並未停下腳步回答。

總會長黃銘得表示，總統在同一家餐廳連續兩次參加新北市雲林同鄉會總會、中華民國雲林同鄉會總會新春團拜，表示對雲林人的重視。

徐國勇受訪表示，他有許多同學也都是雲林人，和社團許多幹部都熟悉，這次與總統都應邀參加團拜，感到高興。（編輯：張銘坤）1080309

雲林同鄉總會第9屆第5次理監事會暨108年春酒聯誼餐會9日中午在新北市舉行，總統蔡英文（前右3）、內政部長徐國勇（前左2）出席，和現場來賓合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月9日

雲林同鄉總會第9屆第5次理監事會暨108年春酒聯誼餐會9日在新北市舉行，總統蔡英文（中）、內政部長徐國勇（右2）出席，和與會來賓共同進行團拜儀式，祝福風調雨順、國泰民安。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月9日

總統蔡英文（中）9日到新北市參加中華民國雲林同鄉總會團拜，離去時，對媒體詢問日本政府發言人菅義偉及外務大臣河野太郎的台日安保對話議題，蔡總統並未停下腳步回答。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年3月9日