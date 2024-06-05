立院內政委員會審查打詐專法 韓國瑜到場關心

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（中央社記者王承中台北5日電）立法院內政委員會今天審查詐欺犯罪危害防制條例草案，在下午進行逐條討論時，立法院長韓國瑜突然在幕僚陪同下，進入內政委員會旁聽，現場朝野立委、行政官員齊鼓掌歡迎。

由於過去幾任的立法院長包括王金平、蘇嘉全、游錫堃，雖然名義上會掛名參加某一委員會，但實際上並不會出席任何委員會的會議，僅出席並主持院會。韓國瑜今天到內政委員會關心法案審查，是過去罕見的狀況。

行政院會5月9日通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，草案送立法院審議。新任行政院長卓榮泰日前前往立法院拜會韓國瑜，也表達希望立法院支持通過打詐新4法草案。

立法院內政委員會今天審查詐欺犯罪危害防制條例草案等案，在下午進行逐條討論時，韓國瑜突然在幕僚的陪同下，於下午3時30分許進入內政委員會，引發現場一陣騷動。

主持會議的民進黨籍召委吳琪銘立即表示，歡迎韓國瑜蒞臨內政委員會。而現場的朝野立委與行政官員也鼓掌歡迎。

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韓國瑜表示，來關心重要法案。韓國瑜在向召委行禮後，便入座立委席，一邊聆聽朝野立委與行政官員針對法條的討論，並看手中資料，不時跟身旁的國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、牛煦廷等人交談。而韓國瑜在聆聽半小時後，於下午4時許離去。

據了解，由於詐騙已是全民關心的議題，而打詐4法又是行政院的重要法案，韓國瑜十分注重，所以當韓國瑜在知道內政委員會要審查打詐專法後，便想到現場去聆聽各方討論，了解修法進度，並給在場的朝野立委、行政官員打氣加油。（編輯：蘇龍麒）1130605