蔡總統：5加2產業 已有階段性成果

政府近年力推5加2產業創新升級，經濟部舉辦5場系列徵才博覽會，首場9日在桃園登場，總統蔡英文（中）出席啟動儀式，並致詞表示5加2產業的重點就是「創新、產值、就業」。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年3月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）政府力推5+2產業創新升級，經濟部將舉辦5場系列徵才博覽會，首場今天在桃園登場，總統蔡英文指出，5+2產業已有階段性成果，5+2產業重點就是「創新、產值、就業」。

5+2產業徵才博覽會首場活動在桃園登場，現場有台達電、仁寶、日月光等百家廠商進駐擺攤，並提供電子、製程、軟體相關工程師等2000個職缺，不但半數職缺月薪可達新台幣4萬元，部分職缺薪資甚至上看10萬元。

蔡總統致詞表示，很多人曾問過5+2產業是什麼，如果在2年前，自己會告訴大家哪些產業是5+2的範圍，或是它如何帶動台灣整體產業的升級。但現在會說有3個重點，就是「創新、產值、就業」。經過2年多的推動，已有階段性成果呈現，相關單位也要繼續往前走。

蔡總統說，在桃園市政府與中華電信的攜手努力下，成立亞洲矽谷創新研發中心，進一步深化我們的人工智慧AI、物聯網等產業，也因為亞洲矽谷計畫的推動，台灣連結國際，吸引亞馬遜、微軟、思科等企業來台灣設立研發或創新中心。

蔡總統指出，台灣物聯網產值在去年突破1兆元，比上年度成長19%，表現非常好，有成果代表企業的走勢與政策一致，5+2帶頭點火升級產業發展激起新的動能，同時也出現新的人才需求，歡迎大家一起來參加創新的行列。

「創新就是未來」，蔡總統表示，台灣的創新能量也獲得國際肯定，根據去年瑞士世界經濟論壇公布2018年全球競爭力報告，台灣排名第13。其中，特別在創新能力項目，台灣與德國、美國、瑞士並列為4大超級創新經濟體，代表推動5+2產業是走在正確方向上，也創造更多優質與高薪的工作機會。

在徵才博覽會現場還展出多項5+2產業創新成果，蔡總統也參訪東貝光電所展示的人因智慧照明應用、經緯航太展示應用於農藥噴灑的無人機，以及桃園青創基地等。

政府提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。（編輯：戴光育）1080309

經濟部5加2產業徵才博覽會首場活動9日在桃園登場，現場展出多項5加2產業創新成果，總統蔡英文（前排中）參訪東貝光電展示的人因智慧照明應用、經緯航太應用於農藥噴灑的無人機以及桃園青創基地等。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年3月9日