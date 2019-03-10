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彰化立委補選 陳菊朱立倫幫忙掃街爭選票

最新更新：2019/03/10 16:33

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化立委補選選情白熱化，藍綠都利用假日爭取選票，國民黨提名的柯呈枋找來前新北市長朱立倫掃街，民進黨的黃振彥邀總統府秘書長陳菊助陣，陳菊說，盼民眾再給民進黨機會。

彰化縣長王惠美去年12月25日就任，所留彰化第一選區立法委員職缺將在3月16日補選投票，這次補選有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂等3人完成登記。

距離投票只剩6天，藍綠陣營都利用週末假日掃街拜票，爭取支持，其中民進黨候選人黃振彥邀來總統府秘書長陳菊助陣，在彰化秀水鄉以車隊掃街拜票，也前往秀水鄉三聖宮參拜，祈求選舉勝利。

陳菊受訪指出，民進黨去年選舉挫敗後，很多人認為中央做得不夠又不好，但民進黨反覆檢討與反省後，已慢慢調整腳步，她承認現階段民進黨氣勢相對弱，但拜託選民不要放棄對於台灣改革的理想。

國民黨候選人柯呈枋找來前新北市長朱立倫、國民黨籍立委柯志恩一起在和美鎮市區以車隊掃街拜票，朱立倫說，這場選舉很重要，呼籲戶籍在選區內的民眾，3月16日一定要回來投票，讓好的人才當選為民服務。

朱立倫說，柯呈枋是國民黨推出的優秀人才，國民黨一定傾全黨之力將柯呈枋送進立法院，讓他能進入國會和縣長王惠美一起合作，促進彰化的繁榮。（編輯：翁翠萍）1080310

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