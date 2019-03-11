全美同鄉會不接待柯文哲 劉櫂豪：與民進黨無關

（中央社記者溫貴香台北11日電）台北市長柯文哲16日訪美，全美台灣同鄉會連署聲明表示不支持、不接待。身兼民進黨政策會執行長的立委劉櫂豪今天說，此事絕對與民進黨無關。

劉櫂豪上午接受廣播節目主持人周玉蔻訪問談到3月16日柯文哲即將啟程訪美，全美台灣同鄉會9日聲明批評柯文哲親中反美因此決議不支持且不接待柯文哲，柯文哲受訪回應，一般都是要接待才發聲明，不接待發聲明實在太奇怪。

劉櫂豪表示，全美台灣同鄉會在2014年柯文哲選台北市長時表達非常大的善意與歡迎，這一次對柯文哲訪美，明確表達不接受的立場，特別對於柯文哲的國家定位、台灣與中國之間的關係表達不接受立場，對柯文哲是一種提醒。至於，柯文哲如何感受，柯文哲要自己評估。

主持人問是否民進黨暗中策動，劉櫂豪說，沒有；民進黨不會指使或慫恿同鄉會要不要連署，這件事情絕對與民進黨無關。

全美台灣同鄉會是否支持民進黨總統候選人，劉櫂豪說，將來若底定由總統蔡英文出馬競選連任，認同理念的團體，民進黨都會極力爭取支持，當然有信心全美同鄉會對民進黨所提出的總統人選表達支持。

美國態度對於台灣總統候選人到底扮演何種角色，劉櫂豪說，為何要選總統的政治人物要參訪美國，除了台灣民主與經濟上的努力外，如何與國際間良好互動非常重要，美國是台灣長期以來數一數二的重要戰略夥伴，要選總統的人不可能不著墨這一塊，能否轉化成選票是另外一個問題，如果沒有做或做得不好，對競逐大位的人是一個失分。

劉櫂豪說，就好像一個基本功，候選人至少要做得四平八穩，要突破台美局勢，必須很多方面做相關配合，這也是很多候選人競相到美國參訪的重要原因之一。

蔡總統選前是否有美國行，劉櫂豪說，蔡英文作為現任總統比其他單純的總統參選人而言，相對敏感一點。

劉櫂豪分析美國政府對蔡總統的支持，第一，蔡總統上任後各項政策所表現的穩定性，不會今天A、明天B，是美方彼此間可信賴的夥伴；第二，美方基於自身利益的考量，中國強大起來並以國家力量支持很多企業活動，包括國際社會熱烈討論的華為案或敏感科技業等等。

劉櫂豪說，美國認為讓中國加入WTO（世界貿易組織），可讓中國貿易正常化，但一、二十年來發現這個國家的貿易沒有正常化，反而透過國家的資源力量做不正當的競爭，美方戰略上支持台灣還有自身利益的雙重考慮。（編輯：趙蔚蘭）1080311