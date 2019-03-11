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韓國瑜將訪中國 盼陸委會打開心胸看待

最新更新：2019/03/11 14:26

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市長韓國瑜即將出訪中國大陸做經貿文化交流，市府已照規定將出訪計畫送移民署，韓國瑜今天表示，希望移民署及陸委會打開心胸、從寬審查申請文件。

韓國瑜規劃3月22日到28日出訪港澳及深圳、廈門，這趟行程定位在經貿文化交流，高市府研考會說已依兩岸人民關係條例的規定向移民署提出申請，明天移民署及陸委會將聯席審查出訪行程。

韓國瑜上午接見加拿大辦駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）等人後受訪做上述的回應。

韓國瑜指出，出訪行程定位在經貿交流和年輕人交流與培育，希望陸委會打開心胸審查、勿狹隘。

媒體也關切大貓熊來高雄會帶動很大的觀光商機。韓國瑜說，贈送大貓熊是對岸民代提出，如果要來還有很多程序要走，市府要和議會溝通，如果議會高度同意，那對高雄會很棒，他還說，最好兩隻大貓熊取名叫「發大財」、「賺大錢」。

韓國瑜和加拿大辦事處代表會晤未開放媒體採訪，會後韓國瑜親自送芮喬丹等人到一樓搭車。

韓國瑜說，交流內容包括高雄港、溫哥華港往來密切、高雄有很多水果銷到加國，也談到高雄要推動雙語教育、盼有交換學生計畫，希望加拿大增加對高雄的投資等。（編輯：陳俊碩）1080311

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