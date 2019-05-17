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同婚專法表決 賴清德：台灣將有一道歷史性彩虹

最新更新：2019/05/17 09:57

（中央社記者溫貴香台北17日電）立法院會今天將表決處理同婚專法草案，前行政院長賴清德期待順利完成立法，讓在這塊土地上，每個相愛的人都能夠生活在一起，也能得到祝福，「台灣的天空，將有一道歷史性的彩虹」。

司法院大法官釋字第748號要求立法院今年5月24日前完成婚姻平權制度法律修訂，524修法大限將近，立法院今天將處理行政院版的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案。立法院內民進黨立委漏夜排班守議場，確保今天議事順利進行，「一次投票共同承擔」，立法院外挺同、反同團體各自集結。

總統蔡英文昨晚在臉書發文表示，台灣只有一個，同胞就是手足，有再多的歧異，我們都是生活在同一塊土地的家人，希望透過民主的過程後，都能包容差異，用互相體諒取代對立，讓相愛的人可以相守，這將是台灣最令人感動的風景。

賴清德也在臉書發文表示，他始終認為，相愛的人有權利生活在一起，在他主政時的台南市，是第一個將同性伴侶註記於戶籍資料記事欄的城市。

他說，台灣是民主、自由、人權，也是法治的國家，這個法律的通過不但要尊重公投結果、也須符合大法官解釋意旨，及兼顧不同團體的主張。

賴清德表示，過去，不同主張的團體各自站在議題的兩端，沒有交集；現在，在國家最高民意機關，面對面討論，或許雙方都不夠滿意，但終能聚焦討論，找出最大共識，跨出歷史性的一步。

賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲上午受訪表示，賴清德支持行政院版的同婚專法，也期待今天順利完成立法，讓在這塊土地上，每個相愛的人都能夠生活在一起，也能得到祝福。（編輯：楊玫寧）1080517

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