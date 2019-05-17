同婚專法廣泛討論 林昶佐賴士葆隔空交鋒

立法院會17日將處理同婚專法草案。朝野黨團發布甲級動員，捍衛各別支持的版本，力拚全案三讀；藍綠兩大陣營將上演表決大戰。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北17日電）立法院會今天表決處理同婚專法。國民黨立委賴士葆說，行政院版專法中沒有看到700多萬人民的公投意識，社會也產生對立；時代力量立委林昶佐說，國民黨立委跟著錯誤資訊起舞，所以社會才會對立。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由賴士葆代為提案；民主進步黨立委林岱樺則提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

立法院會上午處理同婚專法草案，廣泛討論時，賴士葆指出，700多萬人公投意識的展現，沒有在行政院的專法版本中看到，而且許多條文也準用民法，試問15個大法官可以壓過700多萬人的意志嗎，立法是要解決問題，非製造問題。

對於賴士葆的發言，林昶佐說，為何會有社會對抗、衝突，就是因為有許多像賴士葆等的立委，明明知道不是這樣，卻還跟著外面扭曲、惡毒、抹黑、錯誤的資訊起舞，就是因為這樣，社會才對立。

林昶佐指出，今天會審婚姻平權法案，是因為大法官會議解釋結果，要保障所有人結婚的權利，就是因為遵守公投結果，今天只審查專法版本，沒有過去修民法的版本，「沒有人比我們還遵守公投，只有你們在違反公投、扭曲公投、曲解公投，想要造成社會對立，得到你們的政治利益，這樣去欺負權利被剝奪幾十年的人」、「得到國民黨的政治利益」。

林昶佐說，昨天打電話給多位國民黨立委，希望他們把票投出來。林昶佐發言完畢，台下響起一片掌聲。

民進黨立委尤美女發言表示，行政院所提出的專法版本，不只遵照大法官會議決議，也符合公投意旨，希望大家在歷史性關鍵一刻，做出正確選擇。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，748號解釋案出來後，引起社會發動公投，產生新的民意出現，社會在沒有共識、對話的狀況下，執政黨是否要逼大家按下表決器。

國民黨立委許毓仁說，應不分差異的去保護同志朋友，政治不該綁架人權，呼籲所有立委不分異同、黨派，一起守護台灣人權燈塔的多元價值。

親民黨立委周陳秀霞說，立法不能一步到位，要尊重大法官解釋意旨，也要去理解去年的公投結果，只有雙方互相體諒、理解，才能讓進步價值與思維更加彰顯。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，沒有一個人可以站在憲法的對立面，「我們必須向憲法低頭」，面對大法官解釋，大家還有迴旋、妥協的空間嗎；如果這個法案沒有通過，才是真正的災難，包括衍生的繼承、收養相關法律問題；今天專法通過後，他要對於所有不滿的人說抱歉，但希望大家能共同迎向未來。

時代力量立委黃國昌說，過去是希望透過修民法，讓每個相愛的人都有結婚成家的權利，但因社會有很多不同聲音，修民法的腳步停下來；接著在2年前出來的大法官解釋，以及去年的公投結果下，讓被剝奪基本人權的同志看到一線曙光。

黃國昌表示，昨天民進黨立法院黨團幹事長管碧玲跟他說，會做一些修改，「我跟管碧玲說不要擔心，時代力量會全力支持民進黨所提出的修正動議，讓我們下禮拜祝福同志朋友，希望他們幸福、美滿。」

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。若修法或立法在2年內未完成，同性2人打算結婚，得依婚姻章的規定，持2人以上證人簽名的書面，向戶政機關辦理結婚登記。（編輯：張良知）1080517