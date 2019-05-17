台灣同婚合法化 亞洲挺同團體盼能跟進

（中央社記者全球連線17日專電）台灣今天通過同婚專法，亞洲多個挺同團體均受到鼓舞，認為這有助於洗刷同志污名，走向真正的性別平權，希望自己國家未來也能通過同婚法。

立法院三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家，各國媒體多以顯著版面報導。

亞洲媒體中包括新加坡海峽時報（THE STRAITS TIMES）、日本讀賣新聞、日本經濟新聞、印度時報（Times of India）、印度人報（The Hindu）、新德里電視台（NDTV）、越南快訊、越南青年報、土耳其自由日報（Hurriyet）、發言人報（Sozcu）、共和報等均報導台灣通過同婚專法。

日本明治大學教授鈴木賢表示，台灣同婚合法化是邁向性別平權的里程碑，曾被日本殖民的台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，以前日本總以為同婚合法是歐美國家才有的情況，這種說詞現在已行不通，台灣通過同婚專法對日本具有特別意義，現在是日本思考該怎麼做的時候了。

鈴木賢也表示，台灣這部專法只提到當事人之間的婚姻自由，並未提到有關下一代、與對方父母和兄弟之間的法律關係，有關代理生產等人工生殖也未明確記載。

越南同性戀、雙性戀和跨性別族群（LGBT）在各社群網站群組分享相關報導連結，貼文稱這是「台灣LGBT族群的喜事」。

這個貼文吸引許多網友按讚分享，也留言表示台灣社會較為進步，祝賀台灣LGBT族群，同時呼籲越南政府跟進，迅速將同性婚姻合法化。

新加坡挺同團體粉紅點（Pink Dot SG）活動發言人蔡豪龍（Paerin Choa）表示，非常樂見台灣通過同婚專法，這有助於洗刷同志污名，值得慶賀，為台灣的LGBT朋友感到高興，也讓他們受到很大激勵。

本身也是同志的新加坡社運人士范國瀚（Jolovan Wham）表示，台灣通過同婚專法是一個很重要的聖戰，亞洲同志權益取得突破性進展。

他指出，性別少數族群已忍受長時間痛苦和社會排斥，雖然這種歧視不會那麼快消失，但這項專法可視為同志爭取社會公平的重大進展，亞洲認同LGBT的腳步緩慢，但仍值得樂觀期待。

穆斯林人口占6成的馬來西亞，LGBT權益在國內不受法律保障，政策上依然反對同性戀行為，馬國政府曾下令撤除所有跨性別團體的活動宣傳廣告。

去年4月，馬國丁加奴州（Terengganu）2名女性因發生性行為違反伊斯蘭教法，遭公開鞭刑，舉世譁然。

馬來西亞LGBT團體異樣（Diversity）媒體發言人張玉珊告訴中央社記者，對於台灣同性婚姻法制化感到高興，但馬台跨國同性伴侶可否受到這項專法保障還有待明朗化，因為伴侶其中一方來自同性婚姻尚未合法的國家，跨國婚姻依然無法成立。

她指出，馬來西亞連基本的性別教育都未納入教育體制，馬國同志運動方向一定有異於台灣，但受到台灣影響，也會渴望有朝一日通過同婚法。

大馬同人互助諮詢協會媒體發言人葉興隆接受中央社電訪時表示，同婚議題在馬來西亞期待被公開討論，如同台灣政府開放討論空間，在馬來西亞反同和挺同之間尚缺乏交流平台。

印度主流媒體今天也報導台灣通過同婚專法，不過印度社會仍普遍歧視變性人和第三性，雖然最高法院去年9月宣告不再把同性間性行為列為非法，廢除英國殖民時代留下、被視為歧視LGBT社群人權的法律，但LGBT仍未能受到平等對待。

變性人和第三性在印度常被視為「骯髒不可觸碰者」，很難找到工作或正常就學，許多同性戀者仍隱藏自己性向，不敢對外公開。（編輯：高照芬＼林憬屏）1080517