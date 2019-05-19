520將屆 蔡總統：自己不打分數但民調上升

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文明天將上任滿3週年，她今天說，不會替自己打分數，但是，近來各樣的民調顯現的趨勢蠻一致，民調在提升當中，代表了民眾對執政團隊施政的肯定也持續提高。

蔡總統今天南下高雄，陸續參拜南海紫竹寺、內門紫竹寺、旗山天后宮。

蔡總統參訪南海紫竹寺時接受媒體訪問，被問到「明天是520，妳對自己打幾分」；她說，從來總統都不會給自己打分數，倒是近來的民調，無論是什麼樣的民調，顯現出來的趨勢蠻一致，「民調在提升當中」，也代表民眾對執政團隊施政的肯定也持續提高。

蔡總統認為，現在最重要的是，傾全力把國家政務做好，把國家重要發展基礎打好，初選目標是集結最大的戰力，集結最團結的團隊，打下一次的大選。

另外，聯合報報導，蔡總統17日安排到台南跑行程，由台南市議長郭信良陪同，民進黨台南市黨部主委黃先柱質疑，執政黨總統南下行程竟然沒有通知民進黨市黨部主委與執委陪同，卻由叛黨議員陪同，並說下重話：「難道為了總統大選如此飢不擇食？」

蔡總統說，17日是總統行程，初選期間也不敢打擾地方黨部，因為黨部有中立問題，也因為是總統行程，所以地方的市長、議長還有議員立委都有在場，也沒有所謂黨派問題，「可能是台南的地方黨部有些誤解吧」。（編輯：林興盟）1080519