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傳北美事務協調會將改名 外交部：無相關訊息

最新更新：2019/05/19 13:31

（中央社記者顧荃台北19日電）媒體報導指台美推動「北美事務協調委員會」更名，並擬納入台灣元素。對此外交部發言人李憲章今天表示，本案目前沒有相關訊息，若有任何發展會適時對外說明。

1979年美國與中國建交，台美斷交。雙方斷交後，美國依「台灣關係法」授權成立美國在台協會（AIT），定位為非營利民間機構，推動台美之間的非官方關係，台灣則成立「北美事務協調委員會」作為AIT對口單位，中華民國駐美大使館也改稱「北美事務協調委員會駐美國辦事處」。

1994年美國檢討對台政策，「北美事務協調委員會駐美國辦事處」更名為「駐美國台北經濟文化代表處」，不過北美事務協調委員會本身仍維持名稱未變。

類似的狀況還有1972年台日斷交後，台灣與日本分別成立「亞東關係協會」與「交流協會」作為雙方交流對口單位。

不過，隨著近年台日關係升溫，2017年兩者先後改名為「公益財團法人日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」，納入「台灣」兩字。

今年是台灣關係法40週年，聯合報報導，外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑已針對北協更名一事多次交換意見，台美雙方也各自提出新名稱的建議清單，雙方對北協新名稱有交集的部分，是會將「台灣」納入其中。（編輯：林興盟）1080519

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