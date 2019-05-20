駐日內瓦辦事處外交酒會 各國挺台參與WHA熱度高

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）世界衛生大會（WHA）明天將登場，台灣駐日內瓦辦事處今晚舉辦外交酒會，10友邦衛生部長出席，美國等理念相近國家也派出一定層級官員與會，以行動力挺台灣參與WHA。

駐日內瓦辦事處往年都會在WHA前一晚舉辦外交酒會，邀請友邦衛生部長或相關官員及國際醫療組織等人士凝聚支持力道，以在開會期間內為台灣發聲。

包括史瓦帝尼、瓜地馬拉、吉里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞和聖文森等10國衛生部長出席，其餘友邦包括教廷等國在內則是派代表與會。

至於美方及理念相近國家，也有一定層級官員與會，顯示對台灣的支持。

台灣方面包括衛生福利部部長陳時中、民主進步黨立法委員、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源今天也出席。

聖克里斯多福及尼維斯農業及衛生部長韓密爾頓（Eugene Hamilton）致詞時指出，WHA強調全民均健，不遺漏任何一人，但矛盾的是，台灣卻被遺漏。他還說：「我的國家很驕傲地與台灣站在一起，稱台灣為朋友，且鼓勵台灣參與WHA。」

聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）表示，台灣和聖文森合作，在聖文森進行糖尿病防治計畫，給予很大的幫助。「因此，我們不是看到這裡的TAIWAN CAN HELP（台灣可以幫忙），而是台灣已經幫助了世界上許多國家。」（編輯：陳彥鈞）1080520