若藍綠極端派出馬 美學者憂心台灣大選缺中間路線

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）台灣總統大選牽動美中台關係，美國學者任雪麗撰文，對台灣恐見不到中間路線選將表達憂心，一旦選出立場極端的總統，台海局勢在美國總統川普對台態度不明的情況下充滿變數。

任雪麗（Shelley Rigger）現任北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授、費城智庫外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫資深研究員，長期研究美中台關係。FPRI官網17日刊登她以「台灣處境險峻」（Taiwan on (the) Edge）為題的專文。

任雪麗寫道，北京加強對台施壓之際，美國國會通過台灣旅行法、台灣保證法等法案，展現對台支持。但與美中關係及其他考量相比，白宮到底多重視美台情誼，目前並不清楚。

她舉例，川普政府決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP），摧毀台灣免於經貿邊緣化的最佳機會；台灣受美國提高鋼鋁製品關稅波及，在中國製造或組裝貨品的台商也因美國加徵懲罰性關稅而受害；美國外交政策受川普單邊主義與交易主義原則主導，台灣民主價值不受重視。

至於台灣，數十年來民調顯示選民審慎，不願接受立場極端的候選人，使得政府政策在統獨光譜上接近中間路線。不過，任雪麗表示，台灣明年1月總統與立委選舉是否還能延續中間路線，已出現問號。

她寫道：「我最擔心的是屆時（總統）選票上完全沒有稱職的中間路線人選。」

任雪麗指出，在北京眼中，總統蔡英文的路線不夠中間；但對民主進步黨而言，蔡總統走的是中間路線，政策目標是強化台灣經濟、促進財政永續發展，不挑釁北京也不激怒獨派陣營。即使如此，北京仍對蔡政府關上溝通大門。

如今，蔡總統連任之路面對曾自稱「務實台獨工作者」的前行政院長賴清德挑戰。任雪麗表示，民進黨總統初選若基於民調，可能有利於賴清德，「賴清德若出線，民進黨將捨棄北京認為隱性支持台獨的參選人，由毫不掩飾挺台獨的人選披掛出征」。

中國國民黨方面，除了已表態參選的朱立倫、王金平與周錫瑋，鴻海董事長郭台銘4月宣布投入選戰，高雄市長韓國瑜日前鬆口願接受徵召參選，動向備受矚目。

任雪麗寫道，韓國瑜認為深化兩岸關係有助台灣擺脫經濟困境，台灣選民在上次大選排斥這種主張，如今似乎願意重新考慮。郭台銘在中國經商有成、與北京高層關係良好，在政治上是把雙面刃，對親中派來說是加分，疑中派則會十分擔心郭台銘當總統。

談到遲未表態的台北市長柯文哲，任雪麗表示，柯文哲在部分議題上立場模糊，特別在兩岸關係上，3月在華府一場活動上拿台灣和以色列相比，並建議採取「親美日友中」策略，主張聽起來很天真。

文章指出，民進黨若提名賴清德，國民黨由韓國瑜或郭台銘出線，總統大選將缺乏建制派中間路線選將。北京無疑希望國民黨候選人或柯文哲當選，但台灣可能因此面臨更多麻煩。

任雪麗寫道，前總統馬英九即使親中，仍堅定抗拒北京謀求統一的政治談判，北京高層也許希望欠缺戒心或歷練的台灣政治人物改變此一局面。就算韓國瑜、郭台銘或柯文哲願將兩岸關係推向「深水區」，也沒有理由相信台灣人民願意追隨。推進兩岸關係的嘗試一旦失敗，恐怕比延續當前僵局更危險。

任雪麗表示，蔡總統獲民進黨提名、國民黨推派政治歷練充足且主張清晰的選將、柯文哲做滿台北市長任期的機會仍存在。若真是如此，台灣在美中台三角關係中將維持相對平靜。

但她認為，明年1月台灣選民愈來愈有可能在偏獨的民進黨候選人、偏統的國民黨候選人、與北京打交道能力尚未受檢驗的獨立候選人中做抉擇。如果賴清德當選，對台態度曖昧的白宮可能加深美中對抗，也可能背棄台灣；如果北京樂見的人選當選，台灣社會可能更加分裂。

任雪麗直言，台海前途令她深感憂慮，美中台三角各自局勢混沌不明之際，管控好關係是重中之重，但「三方似乎都不在完成這項艱鉅任務的有利位置上」。（編輯：施燕飛）1080520