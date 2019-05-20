立委質疑騰訊登台 促財政部2個月內提出報告

（中央社記者范正祥台北20日電）中國騰訊旗下的網路影音串流平台「WeTV」透過香港公司在台灣上架引發議論，民進黨立委施義芳、江永昌及時代力量立委黃國昌要求政府正視。財政部長蘇建榮允諾，2個月內提出報告。

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法部分條文修正草案」，蘇建榮列席備詢。施義芳、江永昌及黃國昌質詢時，都提及WeTV透過香港公司在台灣上架一事。

黃國昌質疑，中國騰訊WeTV來台落地一事，陸委會說不准，財政部卻說要輔導，「我國目前政府的政策到底是什麼？是不准它來，還是可以來，但要收稅？」

蘇建榮答覆，WeTV金流是透過App Store和Google Play，目前是這樣的一個情況，就財政部而言，是對App Store和Google Play課稅，「稅，基本上還是課到了。」

蘇建榮也在答覆施義芳時說明，因為WeTV目前沒有在網路平台上直接對台灣的消費者銷售，財政部就沒有辦法要求它設籍課稅。如果是直接對台灣消費者銷售，就涉及跨境電商的問題，就必須依照營業稅法的規定，要求它設籍課稅。

施義芳要求，針對WeTV這種情形，財政部要確實檢討，2個月內提出一個報告。

蘇建榮表示，國稅局會固定時間搜尋有無違反稅法規定，2個月內提出檢討報告。

江永昌表示，很不同意蘇建榮的答詢。他質疑，怎麼可以讓騰訊視頻WeTV使用App Store和Google Play的發票，以後是不是大家都比照，不用自己開發票，「甚至用有虧損的平台開發票就好了？」

他說，賣商品的明明是WeTV，卻准它去用別人的發票，請財政部好好再想一下。

蘇建榮指出，問題在於有無直接銷售，若有直接銷售就會要求設籍登記。（編輯：楊凱翔）1080520