取消陸人單身證明註記 海基會：回歸驗證本質

（中央社記者繆宗翰台北24日電）海基會即日起取消驗證大陸人士單身證明時，註記「不得作為結婚用」的機制。發言人管安露上午受訪時表示，調整最主要目的是讓業務回歸文書驗證本質，未來兩岸同婚當然也適用。

同性婚姻今天正式上路。雖然兩岸同婚目前有適用規範基礎，但包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，仍待大陸委員會、內政部移民署等相關機關研議，因此現階段仍無法在台登記。不過，陸委會已證實，會研擬讓兩岸同志伴侶依兩岸條例相關規定，在台成立同性婚姻關係。

由於境外人士在台登記結婚必須出示「單身證明」，中國大陸人士所持的單身證明，則必須經由海峽交流基金會驗證。但政府過去未開放大陸人民以「辦理結婚」事由來台，且為防範假結婚，海基會驗證時，都會加註「不得作為結婚用途」。

對此，管安露今天表示，這項議題過去在海基會已長久討論，這次取消主要的是讓業務回歸文書驗證本質，不做用途評斷。未來兩岸同性伴侶在台登記結婚，也能適用。

但她也提醒，雖然海基會驗證的中國大陸人士單身證明即日起不再加註「不得作為結婚用途」，但依照現行兩岸婚姻制度，民眾仍必須先赴陸辦理結婚，領取結婚證明後，回台透過海基會文書驗證，接著透過內政部移民署申辦陸配來台「團聚」，通過國境線訪談、取得「團聚證」，雙方才能在台登記結婚。

因此，在配套措施公布前，兩岸同性伴侶仍無法在台登記結婚。

管安露強調，相關機關目前都在積極研擬相關配套措施，但目前中國大陸的社會氛圍對同性戀族群並不友善，因此更需要縝密盤整、思考，才能保障當事人的權益與安全。海基會近期也確實有民眾來電諮詢相關事宜，待配套措施確定後，屆時也會因應配合。（編輯：張淑伶）1080524