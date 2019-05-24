綠委爆台塑要員工放棄申報氣爆災損 勞動部：無效

（中央社記者陳俊華台北24日電）民進黨立委劉建國今天說，六輕氣爆後造成文蛤死亡、民宅受損，台塑卻只說要花8000萬元解決，甚至要求員工放棄申報災損；勞動部說，若要員工簽下顯不公平的契約，是無效且違法。

台化公司副董事長洪福源表示，在台塑企業麥寮管理處協調下，他曾在5月3日與麥寮鄉公所簽下協議書，賠償以新台幣8000萬元為上限；後來鄉公所積極處理此事，台化公司也再支付一筆80萬元的行政處理費用予鄉公所。

至於立委提出台塑企業甚至威脅員工簽下調查表，放棄申報文蛤因氣爆而發生的災損，洪福源表示，對此毫無所悉，沒聽說有這回事。

台塑六輕工業區台化公司芳香烴三廠4月7日下午2時4分獲報發生氣爆，初步調查疑似液化石油氣（LPG）管線破裂引發閃燃爆炸，火勢當天下午4時6分控制，無人傷亡。

劉建國上午與民進黨立委鍾孔炤、雲林縣議員許志豪、許留賓等人舉行記者會。劉建國說，六輕爆炸後附近居民至今無法得到公平對待，把農業災損、房屋損害設定要在新台幣8000萬元以內就要解決，人民索賠無理嗎，六輕要立即面對、快速解決。

劉建國指出，台塑甚至威脅員工，若員工的家人或合夥人在麥寮鄉養殖文蛤，台塑要求員工簽下調查表，指文蛤死因相當複雜，近幾年文蛤死亡率約60%到70%，「非這次氣爆所影響」，要求員工不再提出文蛤死亡的照片，放棄申報災損。他表示，看到這樣的調查書非常難過，地方應該有100、200張類似的調查表。

鍾孔炤說，台塑給員工簽這樣的切結書，在法律上是不具有效果的，公司用這種方式想要影響文蛤賠償責任，其實也沒有意義，應該要用更科學方式，並請農委會協助農民；公司不得對勞工有任何不當的行為，不管是解僱、降薪、調職等，當公司有惡意的不當行為若是違法，請勞動部依法裁處。

受災戶丁先生表示，當地都是養殖業比較多，因為很靠近爆炸點，房屋受損嚴重，爆炸所擴散的污染物、碎屑對養殖的魚池、貝類影響很大，魚、蚵因為水質變差，陸續死亡，但賠償事宜到現在還談不出結果；27日將前往六輕旁的工業局離島工業區，進行第2波抗議。

經濟部工業局副局長楊伯耕說，已與台塑公司開好幾次會，要求對受災居民、養殖戶做一定賠償；至於切結書部分，工業局沒有收到這個訊息，會進一步跟台塑公司了解後，做適當處置；賠償應以實際受損害為主，而不是先喊個額度再來處理，已多次跟台塑公司協調。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅表示，如果雇主真的要求員工簽下放棄損害賠償文件，在勞動法上雇主不能要求員工簽這麼顯不公平的契約，若不簽就要降職、減薪、調職等不利對待，是無效且違法的；勞動部願積極協助員工，並輔導公司依法辦理。

農委會漁業署副組長陳汾蘭說，農委會在第一時間派相關單位到現場了解，後續也持續委託專家學者協助，必要時再提供協助。（編輯：楊玫寧）1080524