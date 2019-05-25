日市長稱福島食物無輻射 柯文哲重申科學解決

（中央社記者梁珮綺福島25日專電）台北市長柯文哲今天拜訪福島縣南相馬市，了解311地震後災後重建情形，南相馬市長門馬和夫說，食物受輻射污染實屬謠言，柯文哲則大啖當地產製和菓子，重申科學解決問題。

柯文哲下午從東京驅車行經「核災返還困難區域」前往福島縣南相馬市，了解南相馬市在311地震災後重建情形，他也大啖當地產製和菓子，對於媒體詢問是否以行動支持時，重申應採務實態度、科學精神來解決問題。

門馬和夫在南相馬市役所向柯文哲說明城市現況，首先向台灣在311地震後給予的幫助表達感謝，而台北市政府與南相馬市學生相互到訪，「讓我覺得台灣對我們的支持，不僅是物質，還有心靈層面」。

不過，他也表示，因應核災事故而需撤離的命令已在3年前撤除，南相馬市的居民也逐漸回家，目前約有5萬5000人，而傳言福島縣食物受到放射性物質污染，實屬謠言，造成他們很大的傷害與損失。

門馬和夫說，去年12月起，全市學校營養午餐已採用當地食材，初始家長也有疑慮，但家長看過檢測數據後表示理解，不再有所疑慮，他強調，福島縣產的蔬果皆通過檢測後才上架，絕對安全。

柯文哲說，用科學方法解決問題，而非意識形態，「面對世間一切，秉持科學態度，很多爭議可以減少」，他說，台灣過去20幾年來就是被意識形態搞垮。

對於媒體關注他大啖當地產製和菓子，是否象徵以行動支持，柯文哲說，「他們的食物都敢給日本國民吃了，你認為呢？」重申以務實態度與科學精神解決日常會遇到的問題。

至於經過「核災返還困難區域」時的想法，柯文哲說，核災一旦發生還是很麻煩，清除污染太困難，而這也是所有人猶豫採用核能發電原因。

福島第一核電廠位於福島縣大熊町與雙葉町，因311地震嚴重受損，附近的水土受到嚴重輻射污染，經過幾年努力，目前仍有幾個區域為「核災返還困難區域」，無人居住，仿佛廢墟。（編輯：張銘坤）1080525