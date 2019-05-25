台美事務機構正名 綠委：溝通管道升級

（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院外交及國防委員會召委王定宇今天表示，台美事務機構正名顯示台美溝通管道層級更高，連國務卿都常常直接討論台灣議題。藍委江啟臣說，更關心台美關係是否實質深化。

外交部今天宣布，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」。

民進黨立委王定宇指出，這項正名顯示三大意義：第一，台灣跟美國政府的溝通管道比以往更密切、更直接、層級更高，過去美國國務院處理台灣事務是在非常低層的「Taiwan Desk」，事務協調常常曠日費時，還要層層上報，如今連國務卿都常常直接討論台灣議題。

第二，正名可以更清楚標示出2300萬人所屬的國家，這是外交的目的之一。

第三，美國行政部門在處理台灣事務時，中國干擾的因素權重降低，從過去的「美中夥伴關係」，已經轉變成為「美中競爭對手關係」。

王定宇表示，這項正名有三個「首次」，包括是自1979年斷交後，首次台灣美國登上正式機構名稱；1979年40年來首次國安顧問會面；1979年來，首次台美官員共同會見邦交國官員。這些都是蔡政府和美方3年來的談判努力，而且保密是必要的，所以有時候被獨派大老見怪而無法說明。

中國國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，目前台美雙方實質交流都是透過外交部與駐美代表處，北協功能為象徵性意義，這次更名，外界更關心的是，北協的功能和內容是否有所改變，台美實質關係是否深化合作，能進一步拓展雙邊或多邊關係，例如參與國際組織，突破封鎖和無邦交國家洽簽自由貿易協定。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，目前正值中美貿易大戰之際，兩岸關係陷入僵局，許多兩岸事務尚待突破，此時將北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會的時機點不適合，台灣不應該是中美貿易戰下的旗子，應該是中美貿易戰的緩衝劑。（編輯：張均懋）1080525