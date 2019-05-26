立院28日處理中選會主委人事案 綠盼藍理性

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院會28日將處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天表示，選舉與公投是繁重的工作，補足這人事有需要，希望在野黨理性。

立法院程序委員會21日處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，經表決後，通過民進黨立法院黨團的提案，將於28日在立法院會處理。

管碧玲下午接受中央社記者訪問時表示，選舉與公投是繁重的工作，補足這人事是有需要，希望在野黨能夠理性，28日的議程一切順利。

她指出，在野黨擔心李進勇會不中立，但是認識李進勇的人，以及看到李從政表現的人都知道，李是執著於理念、六親不認的人；民進黨團會盡力溝通，她強調，希望大家能理性看待這件事。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚則說，這人選絕對不適合，至於會擬定何種策略杯葛，他不願多談，只強調，黨團對這人事權案非常反對，而這件事最重要的還是要大家知道，這個人事案不恰當。

立法院內政委員會4月24日審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，朝野立委在主席台前推擠；內政委員會召委張宏陸說，因場面混亂停止詢答。民進黨在人數優勢下，完成審查，提請院會處理。（編輯：林沂鋒）1080526