更多編輯台推薦新聞：
統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602
生活

統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

梅伊宣布下台、同婚登記上路...20則新聞看懂一週大事
一週大事

梅伊宣布下台、同婚登記上路...20則新聞看懂一週大事

早安世界》台美關係再提升 機構正名 國安顧問首次會談
早報

早安世界》台美關係再提升 機構正名 國安顧問首次會談

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
世界盃射箭賽土耳其站 中華女團反曲弓奪金
訊息平台
首頁 / 政治

立院28日處理中選會主委人事案 綠盼藍理性

最新更新：2019/05/26 16:30

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院會28日將處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天表示，選舉與公投是繁重的工作，補足這人事有需要，希望在野黨理性。

立法院程序委員會21日處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，經表決後，通過民進黨立法院黨團的提案，將於28日在立法院會處理。

管碧玲下午接受中央社記者訪問時表示，選舉與公投是繁重的工作，補足這人事是有需要，希望在野黨能夠理性，28日的議程一切順利。

她指出，在野黨擔心李進勇會不中立，但是認識李進勇的人，以及看到李從政表現的人都知道，李是執著於理念、六親不認的人；民進黨團會盡力溝通，她強調，希望大家能理性看待這件事。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚則說，這人選絕對不適合，至於會擬定何種策略杯葛，他不願多談，只強調，黨團對這人事權案非常反對，而這件事最重要的還是要大家知道，這個人事案不恰當。

立法院內政委員會4月24日審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，朝野立委在主席台前推擠；內政委員會召委張宏陸說，因場面混亂停止詢答。民進黨在人數優勢下，完成審查，提請院會處理。（編輯：林沂鋒）1080526

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報