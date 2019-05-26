藍總統初選白熱化 韓國瑜將北上造勢郭台銘續下鄉

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨總統初選競爭白熱化，韓國瑜將在6月1日北上出席首場大型造勢活動，盼重現三山造勢狂潮，朱立倫則以政策論述取勝，郭台銘將持續下鄉勤走基層，王金平仍以成立王金平之友會為主。

國民黨總統初選將在7月5日至15日之間以一次全民調決勝負，剩下1個多月時間，主要戰將高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平各有不同作戰策略。

韓國瑜昨天表示，6月1日將出席由韓粉發起在總統府前凱道的造勢活動，象徵競選行程正式開跑，除了台北場外，還有中、南等地的造勢行程，盼重現去年九合一選戰高雄三山造勢狂潮。他也將會參加黨中央在6月23日至7月4日辦理的北、中、南3場國政願景電視發表會，提出他的國政藍圖。

同樣也是黨內強將的郭台銘，近日密集下鄉盼能更為接地氣，已經走訪桃園市、新竹市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣和台東縣等多個縣市，在新竹和嘉義郭台銘更登上的戰車沿途掃街，所到之處都創造話題。

郭台銘團隊表示，郭台銘將會繼續下鄉之旅，盼每一個縣市都能親自走訪一次；至於其他的大型活動則在規劃中。

針對韓國瑜將北上造勢，朱立倫今天說，「加油！」一定要大家好、國民黨更好，才能不負人民所托，贏得2020勝選。

親朱人士表示，朱立倫目前沒有舉辦大型造勢的規劃，主要考量這是黨內初選階段，還非正式大選，無意動用那麼多經費和人力，朱立倫將按照自己一貫的競選步調，繼續台灣行腳活動，下週將會走訪基隆、台南，近期還會到高雄、屏東，以及離島的金門。

另外，接下來的下鄉活動將結合與各地「朱隊友」的見面會，強化與既有支持者的連結。

朱立倫一向堅持論述和政策主張，他「台灣更好」系列的直播節目將會持續進行，也願接受媒體邀約出席辯論會，盼能以政策高度、論述取勝。

王金平今天針對韓國瑜將出席造勢活動時表示，「他辦他的，我們祝福他。」

王金平仍以在各地成立王金平之友會為主，盼凝聚支持者，目前新北、桃園、宜蘭、台東、台中、嘉義、屏東、金門等各地皆已成立，期盼能遍地開花。

國民黨總統初選全民調將在7月5日至15日間進行，最遲7月16日確定人選，並在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。（編輯：蘇志宗）1080526