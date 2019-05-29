新北高雄鬥毆多 徐國勇：5成是行車糾紛

對於今年1月到5月街頭暴力犯罪6成發生在新北及高雄，內政部長徐國勇29日表示，其實整體治安都是提升的，53%鬥毆都發生在道路，也就是行車糾紛。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北29日電）今年1月到5月街頭暴力犯罪有6成發生在新北市、高雄市。內政部長徐國勇今天說，其實整體治安都是提升的，53%鬥毆都發生在道路，也就是行車糾紛，分析原因後將加強處置。

立法院內政委員會今天審查社會秩序維護法、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案，邀請徐國勇列席報告、備詢。

行政院長蘇貞昌27日主持治安會報時表示，今年1月至5月的街頭暴力犯罪，新北市占34%、高雄市占28%，兩直轄市占6成以上，請警方透過媒體公布各縣市治安情況，讓首長更努力及有效率。

徐國勇會前受訪時表示，蘇貞昌不是說新北市治安最差，其實整體治安都是提升的，蘇院長也一再表達肯定，當然可能有某部分還要加強的地方；如果去分析新北市、高雄市的鬥毆事件，都是發生在道路，也就是行車糾紛，不希望民眾發生道路糾紛時，不用正式方法處理，而用自力救濟，絕對不可以。

徐國勇表示，當發生糾紛、警察也到場後，請民眾尊重警察，警察樹立權威後，道路鬥毆也會減少，警察都有錄音錄影，一定會秉公處理，不能推擠警察，否則將構成妨害公務。

徐國勇說，其他發生在餐廳、酒店、夜店的鬥毆件數都差不多，並沒有說哪個地方會特別多，街頭暴力事件有53%都在道路，會再加強處理；警政一條鞭，中央、地方會一起處理，作為原因分析後再做相關處置。

另外，內政部臉書小編26日發表一則5分鐘短片，以詼諧幽默方式，介紹內政部管轄的各項業務，已獲4萬2000個按讚、1萬6000次分享。

徐國勇說，這部影片是po上網後他才看到，覺得創意十足，尊重小編的創意，看完自己也有笑出來，「因為把我援引進去」，一般民眾大多只認識警政署、消防署，事實上內政部還有很多其他業務，小編也用比較幽默、大家有興趣的方式呈現出來，希望讓民眾更了解內政部。（編輯：楊凱翔）1080529