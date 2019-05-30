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促青年交流 AIT攜手台亞基金會辦亞太領袖營

最新更新：2019/05/30 19:05

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）一年一度的美國在台協會（AIT）青年領袖營將於7月底登場；今年AIT首度與台灣亞洲交流基金會合作舉辦亞太青年領袖營，來自東南亞、南亞國家的青年將來台與台灣青年交流。

AIT日前在臉書發文表示，5月是AIT@40「移民與交流月」，一年一度的AIT青年領袖營也將於7月29日至8月1日舉行。AIT今年與台灣亞洲交流基金會合作，將於外交部的外交及國際事務學院舉辦亞太青年領袖營；不限科系及背景，歡迎大專院校學生報名參加，報名將於6月2日截止。

台灣亞洲交流基金會執行長楊昊向中央社記者表示，這是基金會首度與AIT合作舉辦亞太青年領袖營，預計將有來自東協10國、印度等國家約30名青年來台參與，與30名台灣青年進行交流。

楊昊指出，這項活動主要希望促進台灣與區域青年的交流，課程內容包括非傳統安全、經濟發展、文化多樣性、政治發展等台灣與亞太地區共同面對的挑戰。

為提升國際交流與多元教育，AIT近年來每年都在夏天舉辦大專生國際交流暑期營，促進台灣青年與國外青年之間的交流。（編輯：黃國倫）1080530

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