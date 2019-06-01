替代役男學以致用 酪梨產銷分析獲友邦總統讚賞

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）派駐友邦宏都拉斯的外交替代役男葉釋璟，不僅協助改善宏國酪梨種苗場的管理效率，更提出酪梨鮮果外銷歐美的可行性報告，讓宏國總統十分讚賞；報告也將作為推動酪梨出口的策略參考。

國際合作發展基金會表示，目前派駐中美洲友邦宏都拉斯的第18屆外交替代役男葉釋璟，以農企業管理專長協助改善宏國酪梨種苗場的管理效率，也針對「宏都拉斯酪梨鮮果外銷歐美的可行性」提出報告，讓宏國農牧部大為驚艷。

不僅於此，國合會說，這份報告在今年由宏都拉斯主辦的中美洲改良農牧生產合作會議（PCCMCA）上搶先發表，讓出席會議的宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）十分讚賞。報告內容將作為宏國推動酪梨出口的策略參考。

現年25歲、擁有國立屏東科技大學農企業管理研究所碩士學位的葉釋璟以書面回覆中央社記者採訪時表示，就讀研究所時曾利用市場占有率調查台灣檸檬出口競爭力並提出分析。

他去年抵達宏國後，發現當地酪梨產業缺乏這方面相關的數據分析，以及輸往特定地區的相關規範調查，因此決定著手調查，協助宏國酪梨產業發展。

葉釋璟表示，調查過程中發現宏國酪梨正處於出口規劃階段。目前世界酪梨進口國主要集中在歐美地區，因此報告內容先針對宏都拉斯酪梨產業進行調查，包括貿易概況、種植成本、批發價格、蟲害種類等，接著對歐盟、美國進口市場進行探討，並蒐集整理歐美對於農產品的進口限制，例如蟲害管制、農藥殘留限制等。

他說，上述步驟完成後，最後研擬宏都拉斯酪梨出口策略，供投資廠商、宏國農政單位作為投資分析與未來國家酪梨產業發展的目標。

談到過程中遇到的挑戰，葉釋璟表示，在撰擬報告時，發現宏都拉斯農政單位對農業相關調查明顯不足，作物產業資料不像台灣充分，因此，他必須自己蒐集、整理相關資訊。他先透過全球性有害生物資料庫找出位於宏國的所有病蟲害清單，再一一比對酪梨鮮果病蟲害資料，歸納出屬於宏都拉斯酪梨的有害生物。

接著，他以這份清單比對歐盟、美國進口管制蟲害清單，藉此了解宏都拉斯有哪些酪梨病蟲害是歐盟及美國的管制項目。

他指出，宏國酪梨產業發展正處於缺乏資料蒐集及分析的階段，他運用過去求學時期進行產業出口競爭力調查的經驗，加上在青果合作社的實習經驗，協助宏國進行資料收集、市場調查、利益分析等，過程中讓他受益良多。

對葉釋璟來說，海外服役的生活不僅能貢獻所學，更有不少學習。他不僅可以在異國環境學習第二外語，體驗不同的風俗民情，也有機會接觸來自不同國家的農業專家，學習多元的農業知識，「這些都是相當寶貴的回憶和經驗」。（編輯：郭萍英）1080601