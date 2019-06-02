館長送的襪子 蔡總統透露背後故事有洋蔥

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文日前探視「莒光園地」節目拍攝，與「館長」陳之漢同框，分享國軍個裝改善等。蔡總統今天透過臉書分享一則故事，並提到「館長送我的襪子，背後的故事有洋蔥」。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，之前她和館長聊天時，就有答應館長如果她到彰化，一定會去拜訪「益祥織襪廠」的謝老闆。昨天她到彰化社頭特別拜訪了謝老闆，她差點嚇到，看著工廠布滿虎斑迷彩，還掛著「海軍陸戰隊永遠忠誠」的布條，以為來到哪個營區。

蔡總統說，原來因為謝老闆和館長都是海軍陸戰隊的袍澤，退伍後回故鄉經營織襪廠，也聘用精障病友、弱勢家庭來做襪子包裝。

蔡總統提到，謝老闆說陸戰隊的精神是不放棄任何一位弟兄，只要做得到，他不想放棄社會上需要協助的朋友。忠於國家，忠於社會，這是海軍陸戰隊教他的事。她很感動，因為謝老闆不只服役的時候「永遠忠誠」，就算退伍回到社會，他也秉持陸戰隊「永遠忠誠」的信念貢獻社會。

她說，彰化社頭曾是世界知名的「襪子王國」，一度受到中國低價品衝擊，不過近幾年，業者鎖定中高價位、多元機能的市場，做出區隔，重新擦亮了MIT的國際招牌。在國際貿易局勢的轉變下，政府會和民間一起努力，把握機會協助產業繼續發展。

蔡總統說，台灣社會一直有很多默默付出的台灣之光。「謝老闆，我們一起加油，讓台灣產業布局全球、永續發展，也攜手照顧社會上需要照顧的朋友。」（編輯：張均懋）1080602