黨產會：國民黨曾無償使用日產台灣放送協會

（中央社記者游凱翔台北7日電）黨產會今天表示，台灣尚未進入憲政時期之前的「國防最高委員會」為當時最高權力單位，1947年曾召開會議，決定接收日本戰後遺留在台、原屬日產的台灣放送協會，並以轉帳撥用方式給國民黨無償使用。

根據行政院不當黨產處理委員會昨天最新公布的史料，在台灣尚未進入憲政時期之前，權力凌駕於國民黨中央、國民政府、五院、軍事委員會之上的「國防最高委員會」，曾在西元1947年3月26日、4月11日召開會議。

黨產會指出，國防最高委員會在這2次的會議中決定接收日本戰後遺留在台灣、原屬於日本「台灣放送協會」的各處房產，並以「轉帳撥用」的方式交由國民黨中央廣播事業管理處無償使用。

黨產會人士表示，當年所謂的「中央廣播事業處」在訓政時期就已改為中國廣播公司，後來為了心戰喊話，編制出中央廣播電台作為國際傳播，而中廣則作為國內傳播專用，後來央廣與中廣便分家，因此目前黨產會所處理的案子，就是由中央廣播事業處所改組的中廣公司，也就是目前黨產會正在調查的「中廣案」。

根據黨產會官方網站刊載，針對中國廣播股份有限公司是否為中國國民黨的附隨組織，及財產是否為不當黨產，黨產會曾在民國106年12月21日，針對中廣案舉辦首次的聽證會；經黨產會5月28日召開會議後，決議在6月20日召開第2次聽證會，屆時也將針對這些史料進行交鋒。

至於何謂「轉帳撥用」，黨產會委員孫斌曾解釋，以位在中山北路1段46號的逸仙公園為例，前身是日本人所開設的餐廳，因國父孫中山曾到逸仙公園裡面的梅屋敷吃飯、住宿，國民黨以此為理由發文給中華民國政府，以紀念國父的名義，將不動產無償移轉給國民黨，而此手法稱之為轉帳撥用，全台約有100處。（編輯：林沂鋒）1080607