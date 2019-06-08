田中光投書印媒：台灣是印度珍貴的夥伴

（中央社記者康世人新德里8日專電）印度經濟時報部落格6日刊登駐印度代表田中光的投書指出，台灣無疑是印度珍貴的夥伴，印度則是台灣新南向政策的關鍵夥伴，期待台印進一步加強經貿等合作。

田中光在印度經濟時報（Economic Times）部落格刊登的投書中先是代表中華民國政府和人民向印度人民黨（BJP）和印度總理莫迪在最近結束的第17屆印度國會下院大選贏得壓倒性勝利表達祝賀，並指這場選舉展示印度強大的民主基礎，及印度人民在莫迪強力領導下對國家民主聯盟（NDA）政府的支持與認可。

投書指出，台灣和印度享有自由、民主和人權的共同價值觀，是印度太平洋地區的天然夥伴和重要利益攸關方。台印從1995年互設代表處以來，印度和台灣在各領域的關係穩步發展。

田中光說，台印間的雙向貿易額從2000年的12億美元，增加到去年的70億美元，在未來幾年將增加到100億美元；台灣過去幾年對印度的投資也有所增加，2018年有105家台灣企業在印度不同領域投資運作，總投資額約達15億美元。

在投書中，田中光也回顧台印在教育、科學、技術與農業間的各項合作，而台印間的文化與民間交流日益增加，雙邊更在去年12月8日簽署台印雙邊投資協定。

田中光指出，台灣期待強化與印度更密切的合作關係，也堅信台印是天然的合作夥伴。由於雙邊在多領域互補，也鑑於台灣在硬體製造、基礎建設、資訊與通訊技術、人工智慧和食品加工等領域的豐富經驗與專業知識，台灣可在印度「來印度製造」（Make in India）、「數位印度」（Digital India）、「技能印度」（Skill India）、「智慧城市」（Smart Cities）等倡議扮演重要角色。

他也提到「印度快報」（Indian Express）刊登新加坡國立大學南亞研究所所長莫罕（C. Raja Mohan）所撰的「莫迪的台灣機遇」一文指出，新德里基於多項理由應重新審視台灣，以更具野心的政策取代目前的漸進主義。

田中光回應莫罕的文章指出，台灣毫無疑問絕對是印度珍貴的夥伴，台灣對印度的貢獻是印度政府和人民的巨大財富。由於印度是台灣新南向政策關鍵夥伴，他相信印度將珍惜與台灣的關係，並希望台印繼續共同努力，在未來5年進一步加強在經貿、科技、文化、教育、人與人的交流和合作，共同促進印太地區的和平、繁榮、安全和發展。（編輯：周永捷）1080608