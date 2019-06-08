中部醫界集結挺蔡總統 蘇嘉全陳時中站台

台中市及彰化縣的醫界團體8日下午在國策顧問李茂盛號召下，約500人齊聚舉行「力挺台灣、捍衛主權」連署茶會，以行動支持總統蔡英文，立法院長蘇嘉全（圖）也應邀出席。中央社記者郝雪卿攝 108年6月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）總統府國策顧問、台中市醫界大老李茂盛今天號召中部醫界集結力挺競逐民主進步黨總統初選的總統蔡英文，立法院長蘇嘉全及衛生福利部長陳時中也到場肯定蔡總統國防、外交成就。

針對媒體報導立法院長蘇嘉全「用了不對的行政院長」說法，總統府發言人張惇涵轉述蔡總統表示，蔡總統非常感謝執政團隊的每一位夥伴，執政三年的成績，她是總統，她必須全部承擔。

張惇涵表示，誠如今天總統在政見發表會所闡述的，總統要捍衛的是執政的價值，包括賴清德1年4個月的行政院長任期的執政，也是總統要捍衛的，即便面對執政黨的黨內初選，總統仍是希望大家能團結一心，共同繼續守護台灣。

賴清德陣營發言人李退之說，蔡賴在政見會都表達雙方都是執政團隊的一份子，彼此是政績的一部分，還是希望雙方在初選裡面，用民主精神走完君子之爭；「至於其他的發言，可以受社會公評」。

蔡總統將競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰。

台中、彰化縣醫界團體下午在李茂盛號召下，約500人齊聚台中長榮桂冠酒店舉行「力挺台灣、捍衛主權」連署茶會，以行動支持蔡總統，李茂盛兩度鞠躬拜託與會人士在初選民意調查中唯一支持蔡總統，而陳時中更簽名背書支持。

李茂盛表示，賴清德來自醫界，讓外界以為賴清德獲醫界支持，其實蔡總統不只推動醫療政策及改善醫療環境，在國防及外交表現更是可圈可點，能力挺「小英」覺得光榮，這樣好的執政團隊不能讓她孤獨。

蘇嘉全說，很驚訝這麼多人在端午連假裡站出來，包括醫師、中醫師等，連護理師都勇敢站出來，只要跟醫療有關的團體代表都站出來。大家為何支持蔡總統連任，相信大家心裡都有一把尺。

他說，蔡總統就任以來，不管美國、歐洲聯盟與日本等全對台灣有不同評價，包括處理跟中國的關係方面，不挑釁也不妥協，堅定立場受國際社會肯定，國際媒體非常關心蔡總統能否連任。請繼續給蔡總統機會，讓蔡總統繼續為大家服務，讓台灣更能在世界屹立不搖，在世界競爭，讓世界看見台灣，讓台灣走入世界。

陳時中說，蔡總統花這麼多時間做這麼多努力，達到這麼多國防及外交成就，要繼續支持。他站出來力挺，不覺得有什麼壓力，每人都有權表達意見，他支持蔡總統在國防、外交的努力成就。（編輯：李明宗）1080608